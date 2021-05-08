دعاء ليلة القدر كما جاء عن الرسول وما هو فضل قيامها مع أدعية ليله القدر من الشيخ محمد جبريل

جاء دعاء ليلة القدر مكتوب عن الرسول صلي الله عليه وسلم في السنة النبوية، فعن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: ((قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ ليلةٍ ليلةُ القدْر؛ ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللَّهُمَّ إنَّك عفُوٌّ تحبُّ العفوَ، فاعفُ عنِّي))، لهذا يجب الإكثار من ترديد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني كثيراً الليلة وما بقي من الشهر المبارك، وسنرفق إليكم مجموعة للدعاء بها في أدعية ليلة القدر المباركة.

دعاء ليلة القدر مكتوب

سأل الكثيرين متى ليلة القدر 2021، فنجيب عليهم أن من وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم هو تحريها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والإكثار من ادعية ليله القدر في الليالي الوترية خصيصاً، وبالأخص الخامسة، والسابعة، والتاسعة والعشرين، ونحن الليلة السابعة والعشرين من رمضان وهي الأقوى في وقوع تلك الليلة المباركة، ونرفق لكم الآن أدعية ليلة القدر مكتوبة طويلة للدعاء بها.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

اللهم أرفع عنا الوباء، والداء، والغلاء، وارحمنا يا أرحم الراحمين.

اللهم تجاوز عن سيئاتنا، وبارك لنا فيما بقي من رمضان.

اللهم أرزقنا فيه الخير والبر والتقوي، ومن العمل ما ترضي.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن ترحمنا وترحم موتانا.

اللهم يا جبار أجبرنا وداو كسرنا، وأجبر خواطرنا.

اللهم إني أستعيذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان، ومن شر الخبث والخبائث.

دعاء ليله القدر الشيخ محمد جبريل

دعاء الرسول ليله القدر هو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني وإن زدت، فلا حرج عليك، لهذا نرفق لكم الآن أدعية الشيخ محمد جبريل في ليلة القدر المباركة.

كما جاء بشأن فضل قيام ليلة القدر، عن أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال: ((مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه)). رواه البخاريُّ (35)، ومسلم (760)، وعلينا أن نكثر من الأدعية المباركة وترديد دعاء ليله القدر في هذه الأيام المباركة.