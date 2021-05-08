حاسبة مقدار الدعم حساب المواطن 1442

نقدم لكم مقدار الدعم وأهم تعديلاته الأخيرة لحسابه 1442 هجرياً التي تم إعلانها بالتزامن مع استمرار جائجة كورونا، فمع اقتراب صرف دفعة الدعم لعام 1442 يبحث العديد من الأشخاص عن آلية الدعم وكيفيه حساب قيمته، وفي سياق ذلك حرص موقع حساب المواطن علي توفير خدمة حساب قيمة الدعم المتاحة من خلال حاسبة الدعم، وبالتالي يتمكن المستفيد من الدعم من التعرف علي قيمة الدعم من خلال ما تم صرفه، وكل ما عليه هو الدخول علي الموقع واختيار خدمة حاسبة الدعم، ومن ثم إدخال جميع المعلومات المطلوبة مثل قيمة الدخل وعدد الأفراد لتضغط علي زر حساب ليظهر أمامك قيمة الدعم في حساب المواطن لعام 1442.

مقدار الدعم حساب المواطن 1442

وتقدر قيمة دعم حساب المواطن وفقاً لآخر تعديلاته وتحديثاتها التي تضمنت مجموعة من الضوابط المنظمة علي حساب الدفعة 28 لشهر مارس 2020 الماضي، فعلي إثر انتشار فيروس كورونا المستجد تم تحديد الحد الأقصى للدعم وفقاً لمقدار ما تم صرفه خلال تلك الدفعة، ومن ثم تم وضع عدد من الضوابط علي آلية حساب المواطن لقيمة الدعم مع تحديد حالة المستقلين، وقد تمثلت تلك الضوابط في

التوقف عن تسجيل أي مستفيدين جدد بالدعم للفترة الجارية.

تحديد الحد الأقصي للدعم بقيمة لا تتخطي قيمة دفعة مارس 2020.

ضرورة إثبات استقلالية الأفراد المستقلين من خلال صك ملكية أو شهادة من السكن أو عقد إيجار.

إمكانية إضافة التابعين فقط للمستفيد الرئيسي.

ويصرف المواطن راتبه من قيمة الدعم باليوم العاشر من الشهر الميلادي بصورة ثابتة، وذلك حتي يكون موعد صرف قيمة الدعم معلومة للجميع وبموعد محدد، ومن المرتقب أن يتم صرف دعم دفعة 42 بالعام الجاري خلال 10 مايو الموافق 28 من رمضان، ولكن يتم صرف قيمة الدعم وفقاً لعدة شروط حددتها الجهات المعنية بذلك وهي:

أن يكون سعودي الجنسية.

لا يكون تابع لأي دار إيواء أو سبق وأن حكم عليه بالسجن.

أن يكون مقيم داخل المملكة ولا يوجد خارج البلاد لمدة 90 يوم متواصل.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بصورة تتطابق مع البيانات الرسمية المعتمدة.

أن لا يكون لديه سجل تجاري أو دخل إضافي ثابت يتخطي قيمة الدعم.

تسجيل بيانات الدخل والعمر لمن بلغ 18 عام من الأبناء.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن: