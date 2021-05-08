تجديد موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب واستعلام شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

المساعدة المقطوعة رمضان 1442 ، من أجل ضمان حياة إجتماعية كريمة تقدم السلطات السعودية العديد من برامج الدعم للمواطنين السعوديين الفقراء ومحدودي الدخل، وتقدم تلك البرامج لعدة فئات وطبقات معينة وهم أولئك الغير قادرين على سد إحتياجاتهم المعيشية اليومية والأساسية اللازمة للحياة، ومن أهم برامج الدعم الذي تقدمه وزارة العمل هو برنامج المساعدة المقطوعة، وتصرف البرامج بناء على توجيهات أوامر الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذلك من أجل توفير حماية إجتماعية لكافة المواطنين داخل المملكة خاصة الفقراء ومحدودية الدخل، وتصرف المساعدات الخاصة بالضمان الاجتماعي كل عام مرة واحدة فقط، وتم وضع عدة شروط للراغبين في الحصول على المساعدة، وسوف نتحدث معكم بإيجاز عن مساعدة الضمان الاجتماعي السعودي خلال السطور القليلة المقبلة تابعونا.

مواعيد صرف المساعدة المقطوعة

لمعرفة مواعيد صرف المساعدات المالية السنوية الخاصة بالضمان الاجتماعي من الموقع الرسمي بعبدًا عن الإشاعات المروجة من قبل مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا فقط اتبع ما يلي:

على الفرد الراغب في الاستعلام الدخول على رابط وزارة العمل.

عليه القيام بتسجيل الدخول على الرابط.

الخطوة التالية عليه إدخال البيانات الشخصية مثل الإسم، رقم الهوية الوطنية، رقم الطلب الخاص بالمستفيد، إدخال السجل المدني

الخطوة التالية عليه إدخال البيانات الشخصية مثل الإسم، رقم الهوية الوطنية، رقم الطلب الخاص بالمستفيد، إدخال السجل المدني الخاص بالمستفيد.

الضغط على أيقونة استعلام، ومنها ستكون المعلومات التي يرغب في الحصول عليها متاحة أمامه على الشاشة.

مقطوعة الضمان الإجتماعي

تعد المساعدة المقطوعة أحد أهم برامج الدعم النقدي بالمملكة العربية السعودية، وتقدم من الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل وتصرف لفئات بعينها تم تحديدها مسبقَا من قبل الوزارة والجهات المعنية، ويشرف الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين على تلك المساعدات حتى تصل لكافة الأفراد المستحقين لهذا الدعم، سنتابع معكم تحديث يومي خاص بتوقيت صرف دعم المساعدة.