أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة مجموعة كبيرة من الخدمات الخاصة بالمسار الوظيفي لخدمة الموظفين بالهيئات والقطاعات المختلفة بالمملكة، وذلك من خلال توفير تلك الخدمات من خلال منصة الوزارة الإلكترونية التي ضمت الخدمات الاستعلامية للموظفين مثل خدمة استعلام ترقيات الخدمة المدنية 2021، وأتاحت تلك الخدمة للموظفين إمكانية معرفة حركة الترقيات للوزارة والتأكد من ترقيته ونقله للدرجة الوظيفية الأعلى من درجته الحالية.

وقد أصبحت خدمة ترقيات الخدمة المدنية 2021 من أهم الخدمات التي يستخدمها كافة العاملين بالمملكة لسهولتها والتأكد من بياناتها، لذلك سنقوم بإيضاح خطوات الاستعلام عن ترقيات الخدمة المدنية 2021 وإجراءاتها في مسار خاصة بعد أن أصبحت حركة الترقيات من خلال تلك الخدمة علي منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من الخدمات التي يمكنك الدخول إليها والاستفادة منها في أي وقت، وكل ما عليك هو إتباع الخطوات الآتية

الدخول علي موقع منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول لحساب المستخدم أو المستفيد بالمنصة.

اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة للوزارة.

الضغط علي بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالقطاع العام بمنصة مسار.

تسجيل الدخول علي منصة مسار واختيار قائمة الترقيات.

ستظهر لك نافذة إشغال الوظائف بالترقيات انقر علي زر بدء الخدمة.

قم بالدخول علي نتائج الترقيات وادخل رقم الهوية ورمز التحقق.

قم بالضغط علي زر الاستعلام وانتظر حتي تظهر نافذة بالبيانات المطلوبة.

أما بالنسبة لإجراءات الترقيات بالسعودية فقد حرصت الجهات المسئولة بالمملكة علي تطبيق نظام الترقيات بمنصة مسار بما يتفق مع ضوابط وشروط الجهات المختصة، والتي تتضمن ضوابط تنظيم الترقيات علي المستحقين من عاملي الدولة، ويخضع نظام الترقيات لعدة إجراءات انقسمت علي 3 مراحل وهي

مرحلة إدارة المعايير والأوزان:

الدخول علي موقع الوزارة واختار قائمة الخدمات ومنها الترقيات.

اضغط لبداية الخدمة ومنها لإدارة المعايير والأوزان.

انشأ نموذج جديد وحدد الأوزان والمعايير مع مراعاة أن تشمل الإنجازات والمبادرات والتدريب والتطوير والمقابلة الشخصية.

علماً بأن الحد الأقصى للأوزان 100 وأخيراً اضغط علي حفظ.

مرحلة إشعار الوظائف:

الدخول علي إشغال الوظائف بالمفاضلة وأضغط علي خدمة مفاضلة الوظائف العاشرة فأقل.

اضغط علي خدمة البحث مع تحديد الوجهة ثم اضغط علي طرح.

مرحلة الإعلان الوظائف: