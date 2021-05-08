ليفربول ضد ساوثهامبتون: موعد المباراة والقنوات الناقلة لها والتشكيلة المحتملة لكلا الفريقين

سيسعى ليفربول لتعويض بعض الخسارة وتعزيز فرصه في التأهل لمربع المراكز الأربعة الأولى عندما يستضيف ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء السبت، فاز الريدز بواحدة فقط من آخر خمس مباريات في جميع المسابقات، وتعادلوا في آخر ثلاث مباريات متتالية، ويواجهون فريق ساوثهامبتون الذي يتطلع إلى إكمال ثنائية الدوري ضدهم للمرة الثالثة فقط في تاريخهم، حيث فعلوا ذلك في موسمي 1960-1961 و 2003-2004، توقفت آمال ليفربول في الفوز بأول مباراة في أولد ترافورد منذ مارس 2014، حيث تم تأجيل مواجهة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد غريمه مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع الماضي، تحسن فريق يورغن كلوب بشكل طفيف في الأسابيع الأخيرة، حيث يخوض الريدز حاليًا ست مباريات بدون هزيمة ، وهي أفضل فترة لهم في عام 2021.

فريق ليفربول: ليس لدى كلوب أي مخاوف جديدة بشأن الإصابة قبل مباراة نهاية الأسبوع، تم عودة نات فيليبس إلى التشكيلة الأساسية والذي غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب مشكلة في أوتار الركبة، لذا من الممكن أن يكون في بداية المنافسة إلى جانب أوزان كاباك، كما انه على الأرجح سيعود فابينيو إلى خط الوسط، ويمكن أن ينضم إليه جورجينيو فينالدوم وتياجو ألكانتارا، لا يزال المدافعون فيرجيل فان ديك (الركبة) وجو جوميز (الركبة) وجويل ماتيب (الكاحل) في مراحل العلاج، بينما لا يزال جوردان هندرسون (الفخذ) وديفوك أوريجي (العضلة) على بعد أسابيع قليلة من الشفاء التام، ولن يعاني كلوب مع الهجوم مع توفر العديد من الخيارات المتاحة وعليه فتشكيلة ليفربول المحتملة كالآتي: أليسون، ألكسندر أرنولد، فيليبس، كاباك، روبرتسون، تياجو، فابينيو، فينالدوم، صلاح، فيرمينو، ماني.

فريق ساوثهامبتون: لديهم أيضًا قائمة طويلة من الغائبين بما في ذلك اللاعب إنجز (أوتار الركبة) وأوريول روميو (الكاحل) وريان بيرتراند (ربلة الساق) وويليام سمالبون (الركبة)، بينما تاكومي مينامينو غير مؤهل لمواجهة نادي ليفربول، وعليه من المقرر ان تكون التشكيلة الأساسية المحتملة لساوثامبتون: مكارثي، ووكر بيترز، بيدناريك، فيستيرجارد، ساليسو، والكوت، ديالو، وارد بروس، أرمسترونج، ريدموند، آدامز.

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون والقنوات الناقلة لها

سوف يكون موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون يوم السبت على الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءا بتوقيت السعودية، وسوف تذاع المباراة على القناة القطرية بي إن سبورت 1 بريميمم.