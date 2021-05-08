انفجار دموي.. 25 قتيلا من متسوقي العيد في أفغانستان

أدى انفجار في العاصمة الأفغانية السبت إلى مقتل 25 شخصا وإصابة 52 آخرين بينهم طلبة، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان للصحافيين: "للأسف، تم إجلاء 25 شهيدا و52 جريحا من المكان إلى المستشفيات". ووقع الانفجار في منطقة داشت برشي في غرب كابول بينما كان السكان يتسوقون استعدادا لعيد الفطر الأسبوع المقبل. ويأتي الانفجار بعد أسبوع من بدء القوات الأميركية الانسحاب التاريخي من أفغانستان، تنفيذا لقرار الرئيس جو بايدن. وكان الرئيس الأمريكي، قد وعد بإتمام الانسحاب مع الذكرى العشرين لهجمات الـ11 من سبتمبر، التي كانت سببا في ذهاب القوات الأمريكية إلى هناك.

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