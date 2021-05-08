مركز الفلك الدولي يتوقع موعد سقوط الصاروخ الصيني

كشف مركز الفلك الدولي عن اليوم والتوقيت الذي سيسقط فيه الصاروخ الصيني على الأرض.

ووفقا لحسابات مركز الفلك الدولي، سيقع الحطام فجر الأحد ما بين الساعة 00:03 والساعة 08:03 بتوقيت غرينتش.

وبحسب وزارة الدفاع الأميركية، فأن الحطام سيقع بين 23:27 و05:27 فجرا السبت، بتوقيت غرينتش.

وترصد الأقمار الاصطناعية على مدار الساعة الصاروخ الصيني العملاق "لونغ مارش 5 بي"، الخارج عن السيطرة، والذي أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.

وقام نظام المراقبة الأوروبي للأجسام الفضائية بتحديث توقعاته حول إعادة دخول قلب صاروخ "لونغ مارش 5 بي" الصيني إلى الغلاف الجوي للأرض، وقد يكون البحر المتوسط والدول المحيطة به في مجال سقوط الصاروخ.

وكان الصاروخ الصيني "لونغ مارتش 5" قد أرسل إلى الفضاء، ولكنه خرج السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.

وتتابع الأقمار الاصطناعية رحلة الصاروخ الخارج عن السيطرة حول العالم. وفي التالي، رصد مباشر لمسار الصاروخ، وفق صفحة موقع "سكاي روبوت".