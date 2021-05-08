ميركل ترفض التنازل عن براءة اختراع لقاحات كورونا وتدعو واشنطن لتصدير لقاحها

جدة - نرمين السيد - جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت رفضها لدعوة واشنطن للتنازل عن براءات اختراع لقاحات فيروس كورونا المستجد، وبدلا من ذلك حثت الولايات المتحدة على تصدير اللقاحات التى تنتجها محليا.





وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفى بعد اجتماع مع قادة آخرين بالاتحاد الأوروبى، حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية : "الآن وقد تم تطعيم الجزء الأكبر من الشعب الأمريكى، آمل أن يمكننا ممارسة التبادل المجانى للمكونات وفتح السوق أمام لقاحات كوفيد-19".

وأكدت ميركل على رأيها بأن التنازل عن براءات اختراع اللقاحات ستضر بالابتكار، قائلة: "لا أعتقد أن التنازل عن براءة الاختراع هو حل لإتاحة المزيد من اللقاحات لمزيد من الناس، على النقيض أعتقد أننا نحتاج لإبداع وقوة ابتكار الشركات، وبالنسبة لى هذا يتضمن حماية براءة الاختراع".

وأشارت ميركل إلى أن اللقاحات منتجات "حساسة للغاية"، مضيفة أن الجهات المُصنعة للقاحات تعمل بالفعل على تسريع عملية وسعة الإنتاج، وتتضمن تلك الجهود إقامة شراكات مُرخصة للمساعدة فى زيادة إنتاج اللقاحات.

جدير بالذكر أن ألمانيا هى مقر شركة "بيو إن تيك" التى شاركت شركة "فايزر" الأمريكية فى تطوير أول لقاح ضد كوفيد-19 ، يتم الموافقة على استخدامه فى دول الغرب، كما تضم ألمانيا شركة أخرى تُدعى "كيورفاك" التى باتت فى مراحلها الأخيرة من التجارب السريرية، وتهدف إلى الحصول على موافقة لاستخدام لقاحها ضد فيروس كورونا فى الاتحاد الأوروبى خلال الأسابيع المقبلة.