تمويل شخصي بدون كفيل من الشركة المتحدة للخدمات المالية .. رابط ومزايا التمويل للأفراد

يبحث المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية عن تمويل شخصي بدون كفيل وخاصة من خلال الشركات التي تقدم الحلول التمويلية وأبرزها الشركة المتحدة للخدمات المالية ، حيث ينفرد التمويل الشخصي للأفراد من خلال هذه الشركة بالعديد من المزايا أبرزها أن هذا التمويل لا يحتاج إلى كفيل أو إلى تحويل الراتب للشركة، وفي خيارات سداد عديدة سيتم التعرف عليها لاحقا، بالإضافة إلى تسهيل عملية التقديم الإلكترونية، ومن خلال هذا المقال نتعرف وإياكم على مجمل تفاصيل هذا التمويل متضمنة رابط التقديم والمزايا وتفاصيل التمويل الأخرى.

من مزايا التمويل الموافقة الفورية أون لاين

تمويل الأفراد بدون تحويل الراتب وبدون الحاجة لوجود كفيل

وبدون الحاجة لوجود كفيل الإجراءات سهلة ويمكن الحصول على التمويل في ذات اليوم

مدة دفع أقساط التمويل تكون ما بين 36 شهر وحتى 60 شهرا.

تمويل شخصي بدون كفيل والمقدم من الشركة المتحدة

أولا يجب تسجيل دخول في موقع الشركة المتحدة للخدمات المالية

ثم بعد ذلك التوجه إلى أيقونة تقدم بطلبك الآن

كتابة رقم البطاقة الوطنية وللمقيمين كتابه رقم الإقامة

من ثم التسجيل عبر أيقونة الخطوة التالية

وضع الاسم للعميل الذي سيحصل على التمويل

وضع بريد إلكتروني فعال

كتابه رقم الهاتف الشخصي بشرط أن يكون مفعل

كتابة راتب المستفيد من التمويل “الراتب الإجمالي”

وضع جهة العمل التي يعمل فيها المستفيد

تحديد مدة دفع الأقساط من 36 شهر وحتى 60 شهر

وإكمال باقي المعلومات التي يطلبها الموقع منك

إعادة التأكد من جميع المعلومات المكتوبة ومن ثم الضغط على إرسال.

ما هي طريقة التسجيل على التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل

ماذا تقدم الشركة المتحدة لعملائها من خدمات مالية

تقدم الشركة العديد من الخدمات والحلول التمويلية البارزة من ضمنها مبيعات التقسيط والتمويل الشخصي ، حيث تعتبر مؤسسة حيوية تقدم تجربة فريدة من نوعها للعملاء وتلبية حاجاتهم المالية، كما تسعى المتحدة للخدمات المالية والتمويلية للمساهمة بشكل فعال عن طريق دمج جوده الاستثمار والخدمة ضمن التحول الرقمي لديها والقيام بالتركيز على الاحتياجات التي يريدها العملاء، وتحقيق الأهداف بطريقة سريعة وفعالة بالنسبة لهم.