Lottery معرفة نتيجة اللوتاري 2022 Department of State الهجرة العشوائية “55 ألف تأشيرة”

الآن معرفة نتيجة اللوتري 2021 Visa Lottery والاستعلام عن أسماء الفائزين بالهجرة العشوائية الأمريكية والفوز بالجرين كارد U.S. Department of State من الموضوعات محل بحث متعاظم اليوم مع الإعلان عن نتيجة اللوتري للعام الحالي 2021، حيث تقرر اليوم 8 مايو 2021 كموعد إعلان نتيجة الهجرة لأمريكا صباح اليوم السبت 8 مايو، هذا وقد تزايد هذا العام أعداد المتقدين من دول عديدة بغية الفوز بالجرين كاد وسنتابع من خلال هذا التقرير مل جديد يتعلق بالاستعلام عن نتائج اللوتري للهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية.

Lottery نتيجة اللوتاري 2022 Department of State قرعة الجرين كارد

شهدت عملية التقديم والتسجيل على قرعة الهجرة العشوائية الأمريكية ” الجرين كارد” كثافة غير متوقعة بالمقارنة بالأعوام السابقة، خاصة مع إدارة جو بايدن الديمقراطية والتي تشجع الهجرة لأمريكا على عكس إدارة ترامب السابقة، وكان للدول العربية نصيف وافر من أعداد المتقدمين للفوز بالجرين كارد.

رابط نتيجة اللوتري الأمريكي Lottery 2022

هذا وقد ظهرت الآن نتيجة اللوتري الأمريكي للعام القادم 2022 ويمكن معرفة النتيجة علي الموقع الرسمي لإعلان النتيجة، حيث يمكن الدخول على الرابط المُخصص لذلك للاستعلام ومعرفة النتيجة.

نتيجة الهجرة العشوائية الجرين كارد الأمريكي “اللوتري 2022”

الدخول علي رابط موقع الجرين كارد الامريكي dvprogram.state.gov

الضغط علي أيقونة check status

القيام باختيار continue

إدخال رقم التأكيد الذي قم بالحصول عليه عند قيامك بالتسجيل.

إدخال البيانات المطلوبة.

اضغط علي submit

ستظهر لك نتيجة القرعة العشوائية للهجرة إلي أمريكا.

لينك معرفة نتيجة اللوتري 2021 Department of Stateأعداد المقبولين للفوز بنتيجة اللوتري

وتجدر الإشارة إلى أن الأعداد التي سيتم قبولها هذا العام للهجرة لأمريكا تبلغ 50 ألف شخص من جنسيات مختلفة، وذلك للفوز بنتيجة اللوتري لهذا العام، وهم من تنطبق عليهم الشروط والضوابط المعلنة والتي قامت بإعلانها وزارة الخارجية الأمريكية في وقت ساق.

ونحن معكم للرد على أي استفسارات، فقط اكتب تعليق أسفل هذا التقرير بما ترغب في الاستفسار عنه، وسنعمل جاهدين للرد على جميع الاستفسارات التي تصل إلينا، ومن خلال موقعنا نتمنى التوفيق للجميع.

الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي للهجرة العشوائية وعدد تأشيرات الهجرة

هذا ونحذركم من عمليات الاحتيال، فهناك مواقع مزيفة تطلب مبالغ مالية لتسهيل أجراءات الفوز بنتيجة اللوتري، والاستعلام يتم فقط من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، وبرنامج اللوتري الأمريكي يقوم بتوزيع تأشيرات تتراوح ما بين 50 إلى 55 ألف تأشيرة هجرة، ولا صحة لزيادة عدد التأشيرات كما أُشيع في وقت سابق، فقد أشيع رفع عدد التأشيرات إلى 80 ألف تأشيرة، ولكم لا صحة لذلك.

Lottery معرفة نتيجة اللوتاري 2022 Department of State

نتيجة سحب اللوتاري الأمريكي 2021 Department of State قرعة الهجرة العشوائية للحصول على الجرين كارد للهجرة للأراضي الأمريكية والتي تم إتاحتها هذا العام بعد أن فقد الراغبين في الهجرة إلى الأراضي الأمريكية ملايين الراغبين في ذلك، حيث تم إغلاق باب التقديم في الهجرة إليها بالأعوام الماضية في ظل حكم دونالد ترامب بينما قامت الانتخابات الأمريكية باختيار بايدن الذي قرر تغيير القرارات القديمة للإدارة السابقة وتم فتح الباب من جديد بعد انقطاع أربعة سنوات، بما يرفع البحث الكبير عن نتائج سحب القرعة العشوائية لأمريكا 2021.