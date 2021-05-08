“الخبر اليقين” إيداع راتب الضمان الاجتماعي بأوامر ملكية والصرف في هذا الموعد، قامت المملكة العربية السعودية بإتاحة عدد كبير من المساعدات المتنوعة، والدعم لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، والذين تأثروا من الإصلاحات الاقتصادية التي يتم عملها في البلاد، مثل مقطوعة الضمان الاجتماعي، وحساب المواطن، والذين تأثروا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وغيرهم من المساعدات التي تقدمها الحكومة تبعًا لرؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم كل ما يخص موعد صرف منحة الضمان الاجتماعي لعام 1442، والشروط الواجب توافرها حتى يتم الحصول على المنحة.

ميعاد إيداع راتب الضمان الاجتماعي 1442

سوف يتم إيداع المنحة الخاصة بالضمان الاجتماعي لأكثر من 2 مليون شخص في المملكة العربية السعودية، وذلك بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي.

كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قامت بقرار أنه سوف يتم صرف منحة في الضمان الاجتماعي لعام 1442، قبل أن يتم انتهاء شهر رمضان الكريم.

الشروط الواجب توافرها للحصول على راتب الضمان الاجتماعي

يتم إتاحة معاش الضمان الاجتماعي إذا قام الشخص باستيفاء جميع الشروط التالية وهي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم حتى يحصل على منحة الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية، والمقيم داخل المملكة إقامة دائمة.

يجب أن يكون الراتب الشهري للفرد أقل من دخل الأسرة المستفيدة من الدعم، وأقل من الحد الأدنى للمعاش الاجتماعي.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على منحة الضمان الاجتماعي تتوافر فيه معايير استعمال الثروة المعينة عن طريق اللائحة.

يتم الانتهاء من جميع الطلبات الخاصة بوزارة التي تخص التعليم، والصحة، والتأهيل، والخدمة المجتمعية.

الأشخاص المستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي في المملكة

راتب الضمان الاجتماعي: هو عبارة عن مبلغ مالي يتم دفعه بشكل شهري للمستفيدين منها الضمان الاجتماعي من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو متاح لأشخاص معينة وهم:

الأشخاص الحاصلين على الجنسية السعودية، والمقيمين بالمملكة.

المرأة التي تتزوج من مواطن سعودي.

الأرملة التي كانت تتزوج سعودي ولها أولاد منه.

أبناء الأرملة السعودية التي تزوجت من زوج أجنبي.

الأيتام الذين ليس لديهم أي إثبات أنهم حاصلين على الجنسية السعودية.

الأيتام الذين يحملون بطاقات التنقل.

من بلغ سن 60 ويعجز عن العمل سواء كان ذكر أم انثي.

الأسرة التي ليس لديها عائل مثل الأرملة التي لديها أبناء، المطلقة التي لديها أبناء.

أسرة الشخص المفقود.

الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي هم: