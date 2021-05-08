أخبار اليمن : 10 شهداء وجرحى بغارة لطيران العدوان على مأرب

دوت الخليج -

10 شهداء وجرحى بغارة لطيران العدوان على مأرب

واصل طيران العدوان السعودي، استهداف محافظة مأرب بالغارات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية. 10 شهداء وجرحى بغارة لطيران العدوان على مأربواصل طيران العدوان السعودي، استهداف محافظة مأرب بالغارات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر أمني أن سبعة مواطنين استشهدوا وأصيب ثلاثة آخرون في مفرق قرية السحاري بمديرية مجزر في محافظة مأرب جراء غارة لطيران العدوان استهدفت تجمعاً كان يستعد لإحياء يوم القدس العالمي. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة أخرى على المديرية نفسها، واستهدف بعشر غارات مديرية صرواح .



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