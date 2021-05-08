بيان سعودى باكستانى مشترك يؤكد دعم كافة حقوق الشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" استقبل ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، وعقدا جلسة مباحثات رسمية أكدا خلالها على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التى تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.

واستعرضا مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا سبل تعزيز علاقات البلدين فى جميع المجالات، واتفقا على تكثيف الاتصالات والتعاون بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص فى البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأشاد رئيس الوزراء عمران خان بالدور القيادى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فى تعزيز الوحدة الإسلامية، والدور الإيجابى للمملكة فى حل القضايا التى تواجهها الأمة الإسلامية ومساعيها من أجل السلام والأمن الإقليمى والدولى.

وأكد الجانبان على ضرورة تضافر جهود العالم الإسلامى لمواجهة التطرف والعنف ونبذ الطائفية، والسعى الحثيث لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وشددا على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الإرهاب التى لا ترتبط بأى دين أو عرق أو لون، والتصدى لكافة أشكالها وصورها وأياً كان مصدرها.

وأكد الجانبان على دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وفى مقدمتها حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بحدود ما قبل عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمضامين مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعمهما للحلول السياسية فى سوريا وليبيا، وجهود الأمم المتحدة ومبعوثيها فى هذا الشأن.

كما أكد الجانبان على أهمية دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمينة استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار (2216)، وإدانتهما لما تقوم به الجماعات والمليشيات الإرهابية ومنها مليشيا الحوثى من هجمات واعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أراضى المملكة العربية السعودية ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية.

وأعربا عن قلقهما البالغ من تهديد أمن الصادرات النفطية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وأثنى دولة رئيس الوزراء الباكستانى على مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة فى اليمن التى تهدف إلى تحقيق أمن واستقرار اليمن بما يعود على المنطقة وشعوبها بالخير والنماء.

ورحب الأمير محمد بن سلمان بالتفاهم الذى تم التوصل إليه مؤخراً بين السلطات العسكرية فى جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند بشأن وقف إطلاق النار فى إقليم جامو وكشمير المستند إلى تفاهم عام 2003م بين باكستان والهند. وأكد الجانبان على أهمية الحوار بين باكستان والهند لحل القضايا العالقة بين البلدين، (خصوصا نزاع جامو وكشمير) لضمان السلام والاستقرار فى المنطقة.

كما هنأ رئيس الوزراء الباكستانى حكومة المملكة العربية السعودية على نجاحها فى تنظيم وعقد اجتماعات قمة مجموعة العشرين وما تمخض عنها من قرارات إيجابية فى كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والبيئية والصحية والطاقة وغيرها.

كما رحّب دولته بمبادرتى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التى أطلقهما صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتى تعبِّر عن الدور القيادى للمملكة تجاه القضايا الدولية المشتركة، ومنها مكافحة أزمة التغير المناخى، مشيداً بأثرها العظيم على المنطقة وسكانها.

وتم التوقيع خلال الزيارة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وهى اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودى الباكستانى، واتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة، واتفاق التعاون فى مجال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، مذكرة تفاهم فى مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، ومذكرة تفاهم لتمويل مشاريع فى مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمياه والاتصالات.