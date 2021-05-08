السعودية تستأنف رحلاتها الجوية مع 43 وجهة دولية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن قائمة الوجهات التى ستستأنف بها رحلاتها اعتبارا من الـ17 من مايو، وذلك بعد نحو 14 شهرا من وقف السفر الدولى وتقييد السفر المحلى للوقاية من كورونا.





وقالت الخطوط السعودية إنها جاهزة لتسيير رحلات إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية، بدءا من مايو 17، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ووفق قائمة أعلنتها الشركة لوجهاتها الدولية، تضمنت القائمة 12 وجهة عربية هى "أبو ظبى والإسكندرية والبحرين والخرطوم والدار البيضاء والدوحة والقاهرة وعمان وشرم الشيخ والكويت وبيروت ودبى".

بالإضافة إلى الوجهات الدولية التالية وهى: "أثينا وإسلام آباد وأمستردام وباريس وبيشاور وتونس وجاكرتا وجنيف وحيدر آباد ودكا ودلهى وجوانزو وفرانكفورت وكاليكوت وكراتشى وكوالالمبور وكوتشن وكولومبو ولاهور ولكناو ولندن وماليه ومانيلا ومدريد وملتان وميلانو وميونخ ونيروبى ونيويورك وواشنطن".

وقال عبد الله الشهرانى مدير شؤون التواصل المؤسسى فى الخطوط الجوية السعودية، إن "الشركة استغلت فترة التوقف الطويل خصوصا على الوجهات الدولية، لإجراء تحسينات وتطويرات على طائراتها".

وأضاف: "نفذنا مجموعة من خطط الصيانة التى كان يفترض أن تنفذ مستقبلا، إذ أنهيناها وكان من المفترض إجراؤها بنهاية العام الحالى وبداية العام القادم، استعدادا لارتفاع وتيرة التشغيل وساعات الطيران بعد 17 مايو".

وكانت السعودية قد أعلنت فى وقت سابق، أنها ستسمح لثلاث فئات من مواطنيها بالسفر خارج البلاد بدءا من 17 مايو، بعد أكثر من عام على وضع قيود للسفر بسبب تفشى جائحة كورونا.