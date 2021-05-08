ظريف: مسؤولية العودة إلى الاتفاق النووي تقع على عاتق الولايات المتحدة وليس...

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم السبت، أن مسؤولية العودة إلى الاتفاق النووي تقع على عاتق الولايات المتحدة وليس إيران.
وأضاف ظريف في تغريدة على "تويتر": "بينما نحاول إحياء JCPOA في فيينا، من الضروري أن نتذكر كيف بدأ كل شيء".
وتابع: "منذ 3 سنوات في مثل هذا اليوم، انتهك "مهرج مشين" التزامات الولايات المتحدة بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2231".
واختتم التغريدة قائلا: "اليوم، يجب أن تقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة تواصل الخروج على القانون أو تلتزم بالقانون.. العبء يقع على الولايات المتحدة وليس إيران".
وكان كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا قد أعلن يوم الجمعة أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لرفع جزء ملموس من عقوباتها عن طهران، لكن الأخيرة تطالب بالمزيد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يترأس فريق بلاده في المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية اليوم الجمعة: "سلمت إلينا معلومات من الجانب الأمريكي بأنهم جادون برغبتهم في العودة إلى الاتفاق النووي وأعلنوا حتى الآن استعدادهم لرفع جزء كبير من عقوباتهم".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن هذا العرض الأمريكي لا يتطابق مع وجه نظر طهران، مضيفا: "لذلك ستتواصل المشاورات ما لم تتم تلبية كل مطالبنا".
وأشار إلى أن هذا العرض الأمريكي ليس كافيا من وجه نظر طهران: "لذلك ستتواصل المشاورات ما لم تتم تلبية كل مطالبنا".
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