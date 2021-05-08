نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 نتيجة اللوتري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يريد الكثير من المواطنين العرب معرفة موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021، لذلك وفي السطور التالية سوف نتعرف علي طريقة معرفة نتيجة الهجرة العشواية إلي أمريكا، ومن الجدير بالذكر أن عدد الذين سوف يتم الموافقة عليهم من الوطن العربي هم 5000 الف شخص لأغراض الدراسة والعمل في الولايات الامريكة المتحدة، حيث أن أقترب موعد ظهور النتيجة ولذلك تابع معنا لتتعرف علي الموغد الرسمي لظهور النتيجة

موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021

من المتوقع ظهور نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2021 اليوم السبت 8 مايو ، وبعد ذلك سيتم توزيع 55000 بطاقة إقامة تسمى البطاقات الخضراء بعد باب التسجيل في برنامج القرعة السنوي ، والتسجيل استمر في قرعة الهجرة إلأي أمريكا حتى 10 نوفمبر من نفس العام.

طريقة معرفة نتائج قرعة الهجرة إلي امريكا

يواصل العديد من الذين تقدموا بطلب للحصول على الهجرة العشوائية في أمريكا بحثهم لمعرفة المزيد عن الهجرة العشوائية لعام 2021 ، والاستفسار عن قبول الهجرة من خلال الموقع الرسمي، ومن الجدير بالذكر أن إذا كنت قد شاركت في قرعة الهجرة العشوائية الأمريكية سوف نقدم لكم في السطور التالية الطريقة الصحيحة التي من خلالها يمكنك التعرف علي نتائج القرعة فتابع معنا

وهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة التي تتمكن من خلالها معرفة نتيجة القرعة، أما إذا كان لديكم أي تساؤلات حول موضوع موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا لا تتردد في ترك تعليق لنا ونحن في موقع ثقفني نعمل جاهدين في الرد علي جميع تساؤلاتكم.