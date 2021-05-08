تمويل بمبلغ 30.000 ريال بدون كفيل وبدون ضمان لجميع المواطنين بالمملكة

تمويل شخصي مقدم من خلال برنامج تسهيل السعودي لجميع المواطنين السعودين وأيضا المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يقدم التمويل بقيمة تصل إلي 30 ألف ريال سعودي كحد اقصي ويبدأ من 4 ألاف ويتميز هذا التمويل بأنه بدون كفيل ولا يحتاج إلي ضمانات وبدون تحويل راتب.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي للقطاع العسكري من برنامج تسهيل السعودي

التمويل المقدم من برنامج تسهيل السعودي متوفر لجميع الفئات داخل المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح ما هي الشروط التي تم تحديدها من خلال برنامج تسهيل لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي بالنسبة للقطاع العسكري:

لا بد من أن يكون عمر المتقدم للتمويل الشخصي لا يزيد في العمر عن 25 عام. لا بد من توافر راتب شهري لدي العميل المتقدم للقطاع العسكري لا يقل عن عشرة ألاف ريال سعودي. الخدمة العمل لا بد أن تقل عن ثلاثة اشهر عند التقديم علي التمويل الشخصي من برنامج تسهيل. التمويل المقدم بالنسبة للقطاع العسكري يبدأ من 4 ألاف ريال سعودي حتي 12 ألف ريال.

التمويل مخاضع لأحكام الشريعة الإسلامية

يتميز التمويل المقدم من برنامج تسهيل السعودي بأنه لا يحتاج إلي تحويل راتب.

التمويل المقدم من برنامج تسهيل السعودي يصل إلي ضعف الراتب الشهري.

يتميز التمويل من برنامج تسهيل انه لا يحتاج إلي وجود الكفيل.

التمويل المقدم من اكسترا السعودي يحصل عليه العميل فوري عند التقديم بعد توافق الشروط اللازمة.

فترة سداد التمويل 24 شهرا.

التمويل بالنسبة للقطاع الحكومي والخاص شروط الحصول عليه من برنامج تسهيل

العمر ما بين 21 حتي 25 عام. الراتب الشهري لا يقل 12 ألف ريال. إذا تراوح العميل عمره ما بين 25 إلي 60 لا بد من توافر دخل شهري لا يقل عن خمسة ألاف ريال. خدمة العمل لا تقل عن 3 اشهر. بالنسبة للعميل المقدم المقيم داخل المملكة فلا بد من توافر خدمة عمل لا تقل عن عاماً كاملا وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي. المتقدم لا بدو أن يكون معتمد من جهة العمل لدي برنامج تسهيل. التمويل يصل إلي 30 ألف كحد اقصي و 4 كحد ادني.

تمويل برنامج تسهيل المقدم بمبلغ 30ألف ريال سعودي