الاستعلام عن أسماء المقبولين في النيابة العامة 1442، تعتبر واحدة من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل الحصول علي نتيجة القبول في هذه الوظائف من أجل إن يتم استكمال باقي شروط وطلبات التقديم في الوظائف وأيضاً الذهاب إلي المقابلة الشخصية.

أسماء المقبولين في النيابة العامة 1442

إعلنت النيابة العامة السعودية في الفترة الماضية عن توافر العديد من الوظائف الخاصة بها لكل من الحاصلين علي شهادات جامعية في المملكة العربية السعودية وهذه الوظائف من ضمن الوظائف الإدارية في المملكة وقد أعلنت إدارة القبول للوظائف في النيابة العامة عن أسماء المرشحين لتلك الوظائف وقد أوضحت بأنة يجب عليهم الذهاب للمقابلة الشخصية في الموعد المخصص له.

شروط حضور المقابلة الشخصية

وضعت النيابة العامة العديد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم الدخول إلي المقابلة الشخصية وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:

يجب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد الذي تم تحديدة للشخص وفي حالة التأخر عن الموعد يعتبر منسحب من الوظائف.

يشترط أن يقوم المتقدم بإحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به وايضاً أصل المؤهل الدراسي.

يشترط الحضور في المكان المخصص وفقاً للتخصص الوظيفي.

عرض الحالة الصحية للمتقدم للوظائف من خلال موقع تطبيق توكلنا للتصاريح.

ارتداء الكمامة الطبية اثناء التواجد في مقر المقابلة الشخصية.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في النيابة العامة 1442

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب عليك القيام بها وذلك لأن تقوم بالاستعلام عن نتائج القبول في الوظائف وتتلخص هذه الخطوات في السطور التالية: