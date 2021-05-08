رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في النيابة العامة 1442

الاستعلام عن أسماء المقبولين في النيابة العامة 1442، تعتبر واحدة من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل الحصول علي نتيجة القبول في هذه الوظائف من أجل إن يتم استكمال باقي شروط وطلبات التقديم في الوظائف وأيضاً الذهاب إلي المقابلة الشخصية.أسماء المقبولين في النيابة العامة 1442
إعلنت النيابة العامة السعودية في الفترة الماضية عن توافر العديد من الوظائف الخاصة بها لكل من الحاصلين علي شهادات جامعية في المملكة العربية السعودية وهذه الوظائف من ضمن الوظائف الإدارية في المملكة وقد أعلنت إدارة القبول للوظائف في النيابة العامة عن أسماء المرشحين لتلك الوظائف وقد أوضحت بأنة يجب عليهم الذهاب للمقابلة الشخصية في الموعد المخصص له.شروط حضور المقابلة الشخصية
وضعت النيابة العامة العديد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم الدخول إلي المقابلة الشخصية وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:
- يجب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد الذي تم تحديدة للشخص وفي حالة التأخر عن الموعد يعتبر منسحب من الوظائف.
- يشترط أن يقوم المتقدم بإحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به وايضاً أصل المؤهل الدراسي.
- يشترط الحضور في المكان المخصص وفقاً للتخصص الوظيفي.
- عرض الحالة الصحية للمتقدم للوظائف من خلال موقع تطبيق توكلنا للتصاريح.
- ارتداء الكمامة الطبية اثناء التواجد في مقر المقابلة الشخصية.
هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب عليك القيام بها وذلك لأن تقوم بالاستعلام عن نتائج القبول في الوظائف وتتلخص هذه الخطوات في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع منصة جدارة للوظائف الإدارية علي شبكة الأنترنت.
- إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.
- كتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- اختيار من القائمة الاستعلام عن نتائج الوظائف.
- بعد ذلك تختار الوظيفة التي قمت بالتقديم فيها.
- كتابة البيانات التي تتطلب منك في المكان المخصص له.
- بعد ذلك إدخال رقم هوية ولي الأمر.
- الضغط علي زر الاستعلام عن النتيجة.
- تعرض لك نتيجة القبول في الوظائف وأيضاً موعد المقابلة الشخصية.
الوسوم
الاستعلام عن أسماء المقبولين في النيابة العامة 1442، تعتبر واحدة من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل الحصول علي نتيجة القبول في هذه الوظائف من أجل إن يتم استكمال باقي شروط وطلبات التقديم في الوظائف وأيضاً الذهاب إلي المقابلة الشخصية.أسماء المقبولين في النيابة العامة 1442
إعلنت النيابة العامة السعودية في الفترة الماضية عن توافر العديد من الوظائف الخاصة بها لكل من الحاصلين علي شهادات جامعية في المملكة العربية السعودية وهذه الوظائف من ضمن الوظائف الإدارية في المملكة وقد أعلنت إدارة القبول للوظائف في النيابة العامة عن أسماء المرشحين لتلك الوظائف وقد أوضحت بأنة يجب عليهم الذهاب للمقابلة الشخصية في الموعد المخصص له.شروط حضور المقابلة الشخصية
وضعت النيابة العامة العديد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم الدخول إلي المقابلة الشخصية وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:
- يجب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد الذي تم تحديدة للشخص وفي حالة التأخر عن الموعد يعتبر منسحب من الوظائف.
- يشترط أن يقوم المتقدم بإحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به وايضاً أصل المؤهل الدراسي.
- يشترط الحضور في المكان المخصص وفقاً للتخصص الوظيفي.
- عرض الحالة الصحية للمتقدم للوظائف من خلال موقع تطبيق توكلنا للتصاريح.
- ارتداء الكمامة الطبية اثناء التواجد في مقر المقابلة الشخصية.
هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب عليك القيام بها وذلك لأن تقوم بالاستعلام عن نتائج القبول في الوظائف وتتلخص هذه الخطوات في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع منصة جدارة للوظائف الإدارية علي شبكة الأنترنت.
- إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.
- كتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- اختيار من القائمة الاستعلام عن نتائج الوظائف.
- بعد ذلك تختار الوظيفة التي قمت بالتقديم فيها.
- كتابة البيانات التي تتطلب منك في المكان المخصص له.
- بعد ذلك إدخال رقم هوية ولي الأمر.
- الضغط علي زر الاستعلام عن النتيجة.
- تعرض لك نتيجة القبول في الوظائف وأيضاً موعد المقابلة الشخصية.
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