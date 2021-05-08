DV lottery نتائج قرعة أمريكا لوتاري 2022 dvprogram.state.gov الجرين كارد

نتائج قرعة أمريكا 2022 لهجرة المواطنين الراغبين في الحصول على الجرين كارد للعيش والحصول على الإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي اصبح متاحا الآن بعد توقف دام لأربعة سنوات، وتقوم وزارة الخارجية الأمريكية بتنشيط رابط استخراج الاسماء المقبولة بالتقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا بالخطوات ورقم الطلب المقدم للمواطنين حول العالم. وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية الهجرة العشوائية إلى أمريكا الهجرة العشوائية إلى أمريكا يتابع المواطنين حول العالم كل عام إتاحة التقديم في الهجرة العشوائية إلى أمريكا للحصول على الجرين كارد أو الحصول على الإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تكون بهدف العمل أو الدراسة أو الهجرة إلى أمريكا، وتتيح وزارة الخارجية الأمريكية التقديم عبر رابط الوزارة الرسمي كل عام بالشروط التي تقوم بتقديمها على الصفحة الرئيسية لموقع الوزارةن والتي لا يتم النظر إلى طلب مقدم لا يتم فيه استيفاء تلك الشروط وذلك لمنح خمسين ألف فيزا للعمل والإقامة بأمريكا. شروط التقديم للحصول على الجرين كارد يكون شرطا أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريا كحد أدنى.

لا يتم قبول كبار السن في التقديم للهجرة.

يتم استيفاء جميع الاوراق المطلوبة.

تقديم جواز سفر حديث.

لابد من أن يكون المتقدم لديه صحيفة جنائية بيضاء.

يتم تقديم أربعة صور حديثة. “بالصور” شرح خطوات استخراج نتائج قرعة أمريكا يتم أولا الدخول على رابط وزارة الخارجية الأمريكية لنتائج الهجرة العشوائية أو رابط الفيزا الأمريكية. يقوم المستخدم بإدخال الكود السري الذي تم الحصول عليه بالمكان المبيّن بالصورة. يقوم المستخدم بكتابة اسم المتقدم بالكامل “باللغة الانجليزية”. شروط التقديم للحصول على الجرين كارد“بالصور” شرح خطوات استخراج نتائج قرعة أمريكا يتم استخدام”متابعة” الخطوات كما هو مبيّن بالصورة.

يتم يتم بعدها ضغط ايقونة “Check Statues”> في الصفحة التالية يقوم المستعلم عن النتائج بكتابة تاريخ الميلاد بالمكان البيّن بالصورة.

يقوم بكتابة رمز التحقق أو الكود “كما في الصورة”.

يتابع الخطوات. يتم الدخول على الصفحة الرئيسة للاستعلام. قوم المستخدم باختيار “نسيت كلمة السر” Forgot Confirmation Number يتم إدخال جميع المعلومات واتباع الخطوات. يتم اختيار العام. يقوم بكتابة الاسم العائلي باللغة الانجليزية. يتم كتابة الاسم الثلاثيز تاريح الميلاد كاملا. ثم يتم كتابة البريد الإلكتروني. ورمز التحقق البشري لابد من كتابته. تصل المستخدم رسالة على البريد الإلكتروني بالرقم السري الجديد. خطوات استرجاع الرقم السري المفقود الوسوم

نتائج قرعة أمريكا 2022 لهجرة المواطنين الراغبين في الحصول على الجرين كارد للعيش والحصول على الإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي اصبح متاحا الآن بعد توقف دام لأربعة سنوات، وتقوم وزارة الخارجية الأمريكية بتنشيط رابط استخراج الاسماء المقبولة بالتقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا بالخطوات ورقم الطلب المقدم للمواطنين حول العالم. وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية الهجرة العشوائية إلى أمريكا الهجرة العشوائية إلى أمريكا يتابع المواطنين حول العالم كل عام إتاحة التقديم في الهجرة العشوائية إلى أمريكا للحصول على الجرين كارد أو الحصول على الإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تكون بهدف العمل أو الدراسة أو الهجرة إلى أمريكا، وتتيح وزارة الخارجية الأمريكية التقديم عبر رابط الوزارة الرسمي كل عام بالشروط التي تقوم بتقديمها على الصفحة الرئيسية لموقع الوزارةن والتي لا يتم النظر إلى طلب مقدم لا يتم فيه استيفاء تلك الشروط وذلك لمنح خمسين ألف فيزا للعمل والإقامة بأمريكا. شروط التقديم للحصول على الجرين كارد يكون شرطا أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريا كحد أدنى.

لا يتم قبول كبار السن في التقديم للهجرة.

يتم استيفاء جميع الاوراق المطلوبة.

تقديم جواز سفر حديث.

لابد من أن يكون المتقدم لديه صحيفة جنائية بيضاء.

يتم تقديم أربعة صور حديثة. “بالصور” شرح خطوات استخراج نتائج قرعة أمريكا يتم أولا الدخول على رابط وزارة الخارجية الأمريكية لنتائج الهجرة العشوائية أو رابط الفيزا الأمريكية. يقوم المستخدم بإدخال الكود السري الذي تم الحصول عليه بالمكان المبيّن بالصورة. يقوم المستخدم بكتابة اسم المتقدم بالكامل “باللغة الانجليزية”. شروط التقديم للحصول على الجرين كارد“بالصور” شرح خطوات استخراج نتائج قرعة أمريكا يتم استخدام”متابعة” الخطوات كما هو مبيّن بالصورة.

يتم يتم بعدها ضغط ايقونة “Check Statues”> في الصفحة التالية يقوم المستعلم عن النتائج بكتابة تاريخ الميلاد بالمكان البيّن بالصورة.

يقوم بكتابة رمز التحقق أو الكود “كما في الصورة”.

يتابع الخطوات. يتم الدخول على الصفحة الرئيسة للاستعلام. قوم المستخدم باختيار “نسيت كلمة السر” Forgot Confirmation Number يتم إدخال جميع المعلومات واتباع الخطوات. يتم اختيار العام. يقوم بكتابة الاسم العائلي باللغة الانجليزية. يتم كتابة الاسم الثلاثيز تاريح الميلاد كاملا. ثم يتم كتابة البريد الإلكتروني. ورمز التحقق البشري لابد من كتابته. تصل المستخدم رسالة على البريد الإلكتروني بالرقم السري الجديد. خطوات استرجاع الرقم السري المفقود

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