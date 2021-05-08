الجبير: الحقائق أظهرت عدم علاقة المملكة باختراق هاتف بيزوس

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير، السبت، إن الحقائق أظهرت عدم علاقة المملكة باختراق هاتف جيف بيزوس.
وذكر الجبير، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس، وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه".
وتساءل بالقول: "هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟"
وأضاف: "أم أنهم سيكتفون بحذف تغريداتهم ويأملون أن تختفي مواقعهم في تلك الفترة".
وكشفت وثائق قضائية أميركية أن الزوج السابق لعشيقة المليادرير الأميركي، لورين سانشيز، هو الذي يقف وراء تسريب صور علاقتها مع بيزوس، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
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