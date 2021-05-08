إيران تهدد بـ"تعتيم" البرنامج النووي إذا فشلت محادثات فيينا

هدد مجتبى ذوالنور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، السبت، بـ"تعتيم" البرنامج النووي إذا فشلت محادثات فيينا.

وقال ذوالنور إنه إذا لم تصل محادثات فيينا إلى نتيجة بحلول 23 مايو، فإنه وفقا للقانون الذي أقره البرلمان، يجب إغلاق كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية، كما يجب تدمير مقاطع الفيديو المسجلة في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف ذوالنور: "لم يحدث شيء جديد في محادثات فيينا والمحادثات أصبحت استنزافية".

وتابع: "نأمل أن تفلح المفاوضات في تحقيق بعض التقدم وأن يستمر المسار بسرعة.. وفي حال حدث العكس، فإن إيران ستنفذ قانونا يلزم الحكومة الإيرانية بزيادة الأنشطة النووية بسرعة وتقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية".

في المقابل، قالت ويندي شيرمان، مساعدة وزير الخارجية الأميركي، إنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات فيينا، "لكن لا يزال أمامنا طريق طويل".

يذكر أن إيران علقت التطبيق الطوعي لبروتوكول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) في 23 فبراير 2021.

ولكن وفقا لاتفاق أبرمته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستبقى كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، لكن لن يتم تسليم أي فيلم للوكالة خلال هذه الفترة.