مجلس الجامعة العربية يعقد دورة غير عادية لبحث الجرائم الإسرائيلية فى القدس

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة الدول العربية، عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد الاثنين، حضوريا، بمقر الأمانة العامة، بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة دولة قطر، الرئيس الحالى لمجلس الجامعة، وذلك لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة.





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