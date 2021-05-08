شروط قرض الراجحي الجديد يبدأ من 50 الف ريال سعودي وفترة سداد تصل الي 5 سنوات

شروط قرض الراجحي الجديد يبدأ من 50 الف ريال سعودي وفترة سداد يبدأ من 50 ألف ريال سعودي وقد يصل إلى 3 ملايين ريال سعودي من خلال بنك الراجحي بشكل مباشر بعد أن تعاون مع صندوق التنمية العقارية التي تتبع وزارة الإسكان، وحرص أن يوفر للعملاء الكرام حملة تمويلية وتقدم حلول عديدة وأسعار متميزة والكثير من المزايا والتي تقدم للمرة الأولى بالسوق السعودي، وتمويلات سيارات وتمويلات العقارات كما يمكنك التقديم علي طلب اعفاء بنك الراجحي، ويعمل علي تقديم البرامج التمويلية السهلة الأكثر تميز والتي يقوم المصرف بتقديمها والحلول التمويلية الكثيرة التي يقدمها للعملاء وسوف نعرض لكم اليوم قرض جديد مصرف الراجحي وأطول فترة سداد تصل الي 5 سنوات.

شروط قرض الراجحي الجديد يبدأ من 50 الف ريال سعودي وفترة سداد

يهتم بنك الراجحي في تقديم عروض كثيرة يقوم البنك بطرحها منذ أن بدأ شهر مارس الجاري لعام 2021، وسوف تستمر الحلول التمويلية الكثير للعملاء الكرام، على أن يقوم بتقديم عروض لا يوجد لها مثيل منها منتجات لتمويل العقاري ومنتجات للتمويل الشخصي ومنتج للقيام بتمويل السيارات وتمويلات لسداد المديونية والكثير من القروض المتنوعة، كما أن العملاء يتمكنوا من القيام بطلب التقدم للمنتجات التمويلية من خلال تطبيق راجحي موبايل أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالبنك، أو بإمكانك العميل التوجه لأي فرع من فروع البنك، وجاءت هذه الحملة من بين اهتمامات المصرف لكي تلبي كافة احتياجات العملاء الكرام القدم والجدد، وعلى أن يكسب ثقتهم الغالية في توفير قروض متنوعة بأسعار غير مسبوقة بهامش ربح بسيط.

يوجد عدة شروط بنك الراجحي للحصول علي القرض وهي كالتالي:-

يتم تقديم بيان خاص بمفردات الراتب ويتم القيام بسداد الرسوم الإدارية بقيمة 500 ريال.

يجب أن يتعدى سن المتقدم 70 عام، وعلى أن يكون القسط الشهري لا يقل عن 900 ريال سعودي.

يتم القيام بتقديم شهادات التقاعد والتأمينات الهامة مع توفير بطاقة للوطنية السارية.

يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي .

. يتم تسجيل بيانات الدخول للقيام بمليء الخانات الموجودة بالموقع.

بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يتم النقر على إرسال الطلب وسوف يتم الرد عليك.

خطوات التقدم للحصول على قرض بنك الراجحي