دعاء ليلة القدر.. أفضل أدعية مكتوبة ليلة القدر 27 رمضان

دعاء ليلة القدر… الليلة هي ليلة 27 من رمضان وهي ليلة القدر التي أنزل الله تعالى فيها القرآن وهي من ضمن الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، والتي فضلها الله تعالى عن الليالي أخرى، فهي خير من ألف شهر ويفتح الله تعالى فيها أبواب استجابة الدعاء، ومع بدء ليلة السابع والعشرون من عشر رمضان يبحث الكثيرون عن أفضل أدعية مكتوبة تقال في ليلة القدر.

دعاء ليلة القدر

ليلة القدر هي من خير لليالي العام، وهي ليلة مميزة تتكرر في كل عام في الليالي العشر من شهر رمضان، وهي ذات أهمية كبيرة عند المسلمين فلها فضل عظيم، فهي ليلة أنزل الله تعالى فيها القرآن، كما أن الله جعلها خيراً من ألف شهر حيث يجتهد فيها المسلمين بالقيام بكل الأعمال الصالحة من الصلاة والاستغفار وقراءة القرآن والدعاء لله تعالى، وفيها يضاعف الله تعالى الأجر على من يجتهد فيها.

أفضل أدعية مكتوبة ليلة القدر

يستجيب الله تعالى من المسلمين الدعاء في ليلة القدر ويطلب الله تعالى من المسلمين أن تجتهدوا في تلك الليلة حتى يحصل على الجزاء المضاعف، وهناك بعض الأدعية المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرددها في ليلة القدر، فعن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي “اللهم إنك عفواً كريم تحب العفو فاعف عني”.

اللهم أنك عفوا كريم تحب العفو فأعف عني.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل، والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في يني ودنياي وأهلي، ومالي، اللهم أستر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.

اللهم ما أجعلني في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللهم أجعلنا في تلك الليلة من الذين تسلم عليهم الملائكة، يارب تقبل منا وعلى طاعتك أعنا وأكرمنا ولا تهنا.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أجعلنا في تلك الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم.

اللهم إني كانت ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت وإختم لي في قضائك ما ختمت وإختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

أدعية تقال في ليلة القدر