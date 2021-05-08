جدول اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2021 بعد مراجعة ارامكو الجديدة على تسعيرة بنزين 91 وبنزين 95

اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2021، نتابعها ونستعرض مع حضراتكم التسعيرة الجديدة لأسعار الوقود والطاقة المقرر تحديثها من قبل المسؤول الرسمي لتغيير تعريفة سعر البنزين في المملكة العربية السعودية وهي شركة أرامكو والتي تبدأ فى العاشر من كل شهر اعمال مراجعة أسعار البنزين والوقود والطاقة على شكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم على مدار الساعة.

اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2021

من المقرر على أن تبدأ شركة أرامكو بالاعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين وذلك بعد تطبيق مراجعة شهر مايو 2021 التي يتوقع أن تكون المراجعة فى صالح المواطن والوافد السعودي، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد فى المملكة العربية السعودية على ان الاعلان الجديدة الخاص بأسعار البنزين سيأتي على نحو تخفيض أسعار المواد البترولية الموجودة داخل الاسواق السعودية، وذلك نتيجة لتفشي وباء كوفيد 19، على أن يتابع عدد كبير من الوافدين وكذلك المواطنين داخل المملكة العربية تلك المراجعة التي ستطبق فى أعقاب ساعات من الان والتي سيتم الاعلان من خلالها اما بارتفاع قيمة الوقود او بانخفاض اسعاره، على ان نستعرض نتابع مع حضراتكم على غرار هذا الامر تلك المراجعة بشكل تفصيلي وذلك من خلال عرض من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الأسعار الحالية الموجودة بالأسواق السعودية مع طرح كذلك الأسعار الجديدة فور أن يتم الاعلان عنها

اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو الجديدة

تشهد المملكة العربية السعودية تسعيرة جديدة لأسعار مواد البترول والطاقة على نحو سعر لتر بنزين 91 و لتر بنزين 95 التي جاءت اسعارهم الحالية على النحو التالي:-

سعر لتر البنزين 91:- 1.9 ريال سعودي للتر

بينما وصل سعر بنزين 95 الى مايعادل الي 2.04 ريال سعودي للمتر

سعر الكيروسين:- 0.70 ريال سعودي

سعر الديزل:- 0.52 ريال سعودي

ومن على ان تبدأ شركة ارامكو للاسعار المواد البترولية على طرح الاسعار الجديدة الخاصة بالمواد البترولية فى الاسواق السعودية اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق ميلادياً 11 مايو 2021 على مستوي جميع محطات الوقود والطاقة، على ان يتم الاعلان عن الاسعار الجديدة فى مساء يوم الاثنين المقبل الموافق ميلادياً 10 مايو فى مؤتمر صحفي منظم من قبل شركة ارامكو