أخبار اليمن : الدكتور لبوزة يعزي في وفاة الشخصية الوطنية المناضل ياسين محمد عبيد

الدكتور لبوزة يعزي في وفاة الشخصية الوطنية المناضل ياسين محمد عبيدبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية الوطنية المناضل الكبير الاستاذ ياسين محمد عبيد الذي انتقل الى جوار ربه في العاصمة صنعاء إثر مرض عضال الم به بعد حياة زاخرة بالعطاء الوطني وخدمة الوطن.

وأشاد نائب رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى النجل الأكبر للفقيد محمد ياسين محمد عبيد واخوانه محمود واحمد والوالد فيصل محمد سرور وجميع أبناء الحواشب خاصة وأبناء ردفان كافة في محافة لحج، بمناقب الراحل وأدواره النضالية باعتباره أحد مناضلي الثورة اليمنية 14 أكتوبر و30نوفمبر، والذي ورث عن والده محمد عبيد عمر السفياني قيم النضال والحرية وحب الناس وخدمتهم حيث كان الأب الروحي لثورة 14 اكتوبر المجيدة اذ تميزت الاسرة بحضورها المشهود في مسار الانتصار للثورة والدفاع عنها ومكتسباتها الوطنية بحرص وطني ومسئولية عالية .

واعتبر الدكتور لبوزة رحيل الفقيد خسارة وطنية كبيرة.

معبرا فيها باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات المؤتمر الشعبي العام وكوادره عن بالغ تعازيه ومواساته لأبناء الفقيد وكافة أفراد أسرته وجميع ابناء الحواشب وردفان كافة سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون "

