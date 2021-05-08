7 قتلى فى انهياران ثلجيان بجبال الألب الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وقالت سلطات مقاطعة سافوا، بحسب "روسيا اليوم"، إن الانهيار الجليدى وقع وقت الظهيرة فى منتجع فالوار للتزلج، مما أسفر عن مقتل 4 متنزهين تتراوح أعمارهم بين 42 و 76 عاما.
فيما لقى ثلاثة أشخاص حتفهم فى انهيار ثلجى ثان بعد ظهر اليوم فى مونت بورى، وفقا لما ذكرته المقاطعة.
وحثت مقاطعة سافوا المجاورة لإيطاليا المتنزهين والمتزلجين على توخى الحذر الشديد، حيث "الطقس المعتدل الذى لوحظ فى الوقت الحالى بعد تساقط الثلوج بغزارة الأسبوع الماضى يميل إلى إحداث انهيارات ثلجية.
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