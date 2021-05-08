20 قتيلا مدنيا فى هجوم مسلح شمالى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر أمنية "أسفر هجوم إرهابى على سكان بلدة تين أكوف فى إقليم أودالان (منطقة الساحل) عن مقتل أكثر من 20 شخصا".
وبينت أن هذا الهجوم يأتى بعد 4 أيام من هجوم كوديل فى المنطقة الشرقية، والذى أدى رسميًا إلى مقتل 25 شخصًا بحسب الحكومة.
ومنذ حوالى ست سنوات، تتعرض منطقة الساحل الإفريقى إلى هجمات واعتداءات إرهابية تستهدف المدراس بشكل خاص.
وكانت هذه الاعتداءات والهجمات الإرهابية تستهدف الأطفال والمعلمين وتجنيدهم إجباريا فى صفوف الجماعات المسلحة وكذلك اغتصابهم وقتلهم.
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