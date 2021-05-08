جنوب إفريقيا.. قبائل الزولو تختار ملكا جديدا 

سمّي الأمير ميسوزولو زولو، الابن الأكبر لملك الزولو الراحل غودويل زويليثيني وولية العهد الراحلة شييوي مانتفومبي دلاميني، ملكا لقبائل الزولو في جنوب إفريقيا.

وعيّن الأمير ميسوزولو زولو (46 عاما) وريثا للعرش في الوصية الأخيرة لوالدته المتوفاة، الملكة شييوي مانتفومبي دلاميني زولو، وتمت قراءة الوصية على شاشة التلفزيون يوم الجمعة.

وتوفيت دلاميني-زولو عن 65 عاما، بعد أيام من نقلها إلى المستشفى بعد أسابيع من رحيل زوجها غودويل زويليثيني في 12 مارس بعد نصف قرن من الملكية، إثر صراع مع مرض مرتبط بالسكري، تاركا وراءه ست زوجات و28 ولدا، ما أدى إلى نشوب معركة على الخلافة.

وقرأ محامي الملكة الراحلة غريفيث مادونسيلا وصيتها التي جاء فيها: "أنا أرشح وأعيّن ميسوزولو زولو خلفا لي في العرش".

ومنذ وفاة الملكة التي كانت الزوجة الثالثة لزويليثيني وشقيقة ملك إسواتيني مسواتي الثالث، سعت فصائل مختلفة في العائلة المالكة إلى تقديم مرشحين للتربع على العرش.

ورغم أن لقب ملك الزولو لا يمنحه سلطة تنفيذية، فإن زويليثيني كان له تأثير على أكثر من 11 مليون شخص، أي ما يقرب من خمس سكان جنوب إفريقيا.