أعلنت الشرطة النيجيرية أن مسلحين قتلوا سبعة من رجالها في هجمات ليل الجمعة بولاية ريفرز، المركز النفطي في جنوب البلاد.
وقالت الشرطة في بيان لها إن "المهاجمين أطلقوا النار على نقطة تفتيش مساء أمس الجمعة ثم هاجموا مركزين للشرطة".
وأضافت أن "الشرطة ردت على النيران وقتلت اثنين من المهاجمين وأصابت بعضهم الذين لاذوا بالفرار في سيارة مسروقة".
وتتزامن الهجمات مع تدهور الوضع الأمني في ولاية ريفرز التي تعد عاصمتها بورت هاركورت بوابة منطقة الدلتا الغنية بالنفط.
ويشمل التدهور الأمني أجزاء أخرى من أكبر دولة مصدرة للنفط في إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسلحون يقتلون 7 شرطة بولاية ريفرز النيجيرية الغنية بالنفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.