الكشف عن موعد مرور الصاروخ الصيني التائه عبر سماء مصر والأردن

دوت الخليج :- قال رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية مكرم إبراهيم إنه من المتوقع أن يتواجد مرة أخرى الصاروخ الصيني التائه فوق مصر مساء اليوم الجمعة.

وأضاف إبراهيم أن "مرور الصاروخ الصيني فوق سماء مصر لا يستغرق أكثر من دقيقتين في كل مرة، إلا أنه من المتوقع أن يتواجد مرة أخرى فوق مصر مساء اليوم الجمعة الساعة 10:33 مساء وحتى الساعة 10:40 مساء، أي لمدة 7 دقائق، ولكن لن يمكن مشاهدته بسهوله"

وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال مؤتمر صحفي "أونلاين" للمعهد القومي للبحوث الفلكية، لكشف آخر تطورات الصاروخ الصيني، إلى "وجود تواصل من المعهد المصري مع الجانب الصيني بشكل مباشر لمتابعة تطورات وضع الصاروخ لديهم، لافتا إلى أن غرفة عمليات المعهد مشكلة ومجتمعة بشكل مستمر لمتابعة الأزمة، مؤكدا أنها حوادث الحطام الفضائي متكررة وأن الصاروخ الصيني ليس الأول من نوعه".

وقال مصدر أردني مطلع ان الصاروخ سيمر فوق سماء الأردن الساعة 2 و37 دقيقة من فجر السبت .

اليوم السابع ووكالات