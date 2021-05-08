هرب قبل 25 عاما.. رجل الأعمال المصري أشرف السعد يعود لمنزله

وصل أشرف السعد، رجل الأعمال المصري الذي كان هاربا في لندن، إلى منزله في محافظة الدقهلية مساء اليوم السبت بعدما أخلت نيابة الأسكندرية سبيله على ذمة قضايا متهم فيها بالتبديد.

ووفقا لمصدر أمني قال لموقع "دوت الخليج" إن رجل الأعمال أشرف علي سيد سعد وشهرته أشرف السعد عارض على أحكام صادرة ضده بالحبس بتهم التبديد في 4 قضايا.

وشلمت دفوع السعد أنه سدد جميع ديونه وأن ذلك ثابت بحكم المحكمة الصادر في عام 2007 بفك الحراسة المفروضة على شركته وممتلكاته بعد دفع جميع مديوناته للأفراد والشركات.

وكان السعد صاحب شركة السعد لتوظيف الأموال قد هرب إلى لندن قبل 25 عاما، بعد صدور قرار بالقبض عليه مع رجل الأعمال الراحل أحمد الريان بتهم تبديد أموال المودعين في شركاتهم ولكن الريان تم ضبطه وخرج من السجن بعد قضاء العقوبة المحكوم عليه بها ثم توفي.

ووفقا للمصدر الأمني، فمن المقرر أن يتم تحديد جلسة محاكمة للسعد للفصل في المعارضات المقدمة منه على القضايا المحكوم عليه فيها بالتبديد في الأسكندرية.

وكانت سلطات مطار القاهرة أوقفت السعد يوم الأربعاء فور عودته للقاهرة وتم ترحيله لقسم النزهة وعارض في نيابة النزهة على قضيتي شيكات بدون رصيد فأخلت النيابة سبيله وتم ترحيله للأسكندرية لوجود أحكام عليه بالحبس في 4 قضايا تبديد وعارض عليها كذلك دافعا بسقوط الأحكام بالتقادم فضلا عن سداد جميع مديونياته.