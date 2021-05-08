جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال عالم الفيزياء إن خطر الصاروخ الصينى قائم لكنه محدود، مشيرا إلى أن الصاروخ الصينى قد يبدأ بالسقوط اعتبارا من الساعة 23 بتوقيت جرينيتش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عالم فيزياء بهارفارد: منطقة الشرق الأوسط بمأمن عن مخاطر الصاروخ الصينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.