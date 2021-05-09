تداول أسهم أرامكوا |طريقة التداول والإستعلام عن سعر السهم اليوم

تداول أسهم أرامكوا؛ حيث يعد ذلك الأمر محور اهتمام العديد من الشركات الاستثمارية السعودية الصغري والكبري وأيضاً المواطنين السعوديين اللذين لديهم اهتمام بالتداول والاكتتاب والمستثمرين أموالهم في سوق الأسهم المالية، فقد مر أسهم أرامكوا بالعديد من التغيرات من حيث صعود سعر الأسهم أو هبوطها بفرق كبير منذ أن بدأت شركة أرامكوا في طرح أسهمها للاكتتاب في الأسواق المالية، ولهذا فقد نستدرج معكم كيفية تداول أسهم أرامكو في الأسواق المالية وشراء السهم المطروح للتداول.

تداول أسهم أرامكوا

سميت شركة أرامكوا بذلك الاسم اختصاراً لشركة النفط العربية الأمريكية، ويعد مقر شركة ارامكوا في الزهران، وقد يبلغ نصيب الفرد من الأسهم المطروحة بالشركة ما يقدر بحوالي 1500 سهم كحد أقصي للفرد الواحد، حيث سمحت الشركة للمواطن السعودي بالتداول، ويمكن شراء ذلك الأسهم من عدة حسابات بنكية مختلفة أو من حساب بنكي واحد، وقد قامت شركة ارامكوا بتحديد الفئات التي يمكن لها أن تشارك في تداول اسهم أرامكوا، وهما كالأتي:

المواطنين السعوديين حاملي الجنسية السعودية يمكنهم الحصول علي نصيبهم بالكامل. المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية سواء عرب أو جانب يمكنهم الحصول علي عدد محدد. مواطنين دول المجلس الخليجي للتعاون.

ينبغي علي الشخص من أي فئة من الفئات المحددة أن يكون مسجل لدي منصة التداول الخاصة أو أن يكون لديه حساب بنكي في أحد البنوك التي حددتها شركة أرامكوا أيضاً، حيث حددت الشركة المصارف والبنوك المالية التابعة للشركة والتي يمكن للفئات المحددة أعلي التداول وشراء الأسهم منها، وهما:

مصرف الراجحي

مصرف الإنماء

بنك سامبا

بنك ساب

بنك البلاد

بنك الرياض

بنك الجزيرة

البنك العربي

البنك الاستثماري

البنك الفرنسي

البنك الأول

طريقة تداول أسهم أرامكوا

تتم عمليه شراء أسهم أرامكوا في عدة خطوات بسيطة قد حددتها الشركة، تتم كالأتي: