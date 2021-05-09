رقم الابتزاز الإلكتروني في السعودية وكيفية تقديم بلاغ

رقم الابتزاز الإلكتروني في السعودية، من الخدمة الإلكترونية الهامة التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي تمكن من مكافحة تهديد أي شخص أو ابتزازه سواء كان مواطن أو مقيم سواء عن طريق الصور أو المحادثات أو غيرها من طرق الابتزاز التي تجعل الشخص يقوم بأفعال ضارة به وبغيره.

رقم الابتزاز الإلكتروني

عندما يتعرض شخص ما للابتزاز فغن عليه الاتصال بالرقم الموحد من داخل المملكة ومن أي مكان بها لطلب العون من خلال الجهات المسؤولة والتي وفرت الأرقام التالي:

رقم الاتصال الداخلي في حال تعرضك لعملية ابتزاز من أي منطقة داخل المملكة” 1909″ أو على الرقم” 00966114908888″

رقم مكافحة الابتزاز الدولي” 0096611490666″

ترجع أهمية هذه الأرقام إلى سهولة الاتصال بالهيئات المتخصصة وهي هيئة الابتزاز الإلكتروني والتي تقدم الخدمات القانونية والدعم النفسي لأصحاب هذه الحالات، يمكن الاتصال على الرقم الموحد من أي مكان في المملكة ومن أي محافظة ومن كافة شبكات الاتصال بشكل مجاني.

الخدمة متوفرة لكافة الأفراد على أرض المملكة من مواطن أو مقيم.

الرقم الداخلي الموحد سهل الحفظ ويمكن لأي فرد الاحتفاظ به على هاتفه واستخدامه وقت الحاجة.

التواصل عن طريق موقع الابتزاز الإلكتروني وتقديم بلاغ

يمكن لأي فرد في المملكة التواصل مع موقع الابتزاز الإلكتروني وتقديم بلاغ في أي شخص يقوم بابتزازه ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:-

التوجه إلى موقع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الدخول على الخدمات الإلكترونية ومنها إلى خدمة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب على المنصة.

الانتقال إلى خدمة تقديم بلاغ. والانتقال إلى صفحة البيانات.

اختيار بلاغ جديد وكتابة البيانات ومنها المكان وبيانات المبلغ ونوع البلاغ. وغيرها من البيانات المطلوبة

ثم الضغط على إرسال البلاغ والحصول على الرقم المرجعي.

ثم الضغط على إرسال البلاغ والحصول على الرقم المرجعي. يمكن الاستعلام عن البلاغ وحالته من خلال رقم الاتصال الموحد 1909 من أي مكان ومن أي شبكة اتصالات في المملكة.

الإبلاغ عن ابتزاز عبر تطبيق كلنا أمن أو أبشر

يمكنك أيضاً التبليغ عن أي جرائم إلكترونية عن طريق خدمة أبشر بموقع وزارة الداخلية عبر البوابة الإلكترونية للخدمة، أو عن طريق تطبيق كلنا امن والذي يمكن تحميلة من خلال الإنترنت ويتم تقديم بلاغات فورية مع اتباع التعليمات وإدخال البيانات المطلوبة وحفظ رقم البلاغ لمتابعته فيما بعد.