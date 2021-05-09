رقم التأمينات الاجتماعية الموحد وطريقة التحقق من الاشتراك في التأمينات

رقم التأمينات الاجتماعية الموحد من اكثر ما يبحث عنه السعوديين والمقيمين في المملكة، حيث تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على توفير الخدمات التي تقدمها للأفراد والمنشآت والشركات بطريقة إلكترونية تسهيلاً على الجميع خاصة مع انتشار جائحة كورونا التي سرعت من وتيرة الاعتماد على المنصات الخدمية الرقمية والتحول الرقمي طبقاً لرؤية المملكة 2030.

رقم التأمينات الاجتماعية الموحد

وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم التأمينات الاجتماعية الموحد بشكل مجاني للاتصال من كافة أنحاء المملكة والاستفسار عن التأمينات الخاصة بهم، والحصول على كل ما يريدون من خدمات أو تقديم شكوى، أو طلب استفسار.

يتمكن عميل المؤسسة من الاتصال على خدمة العملاء من خلال الرقم المجاني الموحد” 8001243344″ يتم من خلال الاتصال الحصول على الإجابات الشافية على التساؤلات. من خلال الموظف المختص بالرد على شكاوى واستفسارات المواطنين في السعودية.

يتلقى خط التأمينات الموحد العديد من الاتصالات خلال اليوم وخلال فترات العمل والتي تقدر بأكثر من 1500 اتصال يومي ويتم الاتصال بشكل مجاني من كافة الشبكات في المملكة.

أرقام التأمينات الاجتماعية في بعض مناطق المملكة

وفرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في محافظات المملكة المختلفة أرقام يمكن التواصل من خلالها ومن هذه المناطق:-

العاصمة الرياض ويمكن الاتصال على الرقم 118087777.

منطقة جدة يمكن الاتصال على الرقم” 8001243344″

محافظة الدمام في المنطقة الشرقية يمكن الاتصال على الرقم” 136686666″

منطقة المدينة المنورة يمكن الاتصال على الرقم” 148217333″

وأخيرا منطقة مكة المكرمة التي يمكن الاتصال عليها من خلال الرقم” 125269777″.

ومن خلال رقم هاتف التأمينات الاجتماعية يمكنك الاستفادة من الكثير من الخدمات التي تهم الشخص المؤمن عليه مثل معرفة رصيد حساب المشترك ومدة الاشتراك، معرفة تاريخ الالتحاق بنظام التأمينات، وبالنسبة للمتقاعدين يمكنهم معرفة مبلغ المعاش الذي سيتم صرفة، أما فيما يخص صاحب المنشأة الذي يقوم بالتأمين على العمال والموظفين فيمكنه معرفة عدد العمال المسجلين في المنشأة الخاصة به سواء كانوا مقيمين أو مواطنين معرفة آخر مبلغ تم سداده وتاريخ السداد.

طريقة التحقق من الاشتراك في التأمينات

يمكن التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية من خلال الرقم الموحد او من خلال أرقام المحافظات السابقة التابع لها، كما يمكن التحقق من خلال موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت والدخول على حساب الأفراد ومنها التحقق وكتابة البيانات المطلوبة.

طباعة برنت التأمينات الاجتماعية

يمكن عمل طباعة برنت التأمينات الاجتماعية من خلال الخطوات التالية عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب لمقر التأمينات الاجتماعية فما عليك سوى إتباع الخطوات التالية:-