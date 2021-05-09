البرازيل تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد بلغ حوالى 15 مليونا و145.879 حالة، بينما بلغ العدد الرسمى للوفيات 421.316 حالة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند.