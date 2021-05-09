مكون جبار في تنظيف طاسه القلي والاواني المحروقة وتلميعها بدون تعب في ثواني

مكون جبار في تنظيف طاسه القلي والاواني المحروقة ليس هناك أي مطبخ خالي من طاسه القلي التي تتراكم فيها الشحوم بسبب الاستخدام المتكرر، ولن تنسى كل ربة منزل أبدًا أن هذا تصور ضار، لكنها تعتقد أنه من الصعب تغييره لأنه من المستحيل تنظيفه أو استبداله بواحد جديد من وقت لآخر. مكون جبار في تنظيف طاسه القلي والاواني المحروقة مكونات الوصفة كوب واحد ممتلئ من الخل الأبيض

ملعقتان من صودا الخبز

خذ كوبًا من الماء أو ما يكفي من الماء من الإناء الكبير طريقة التحضير تنظيف الاواني وطاسة القلي المحروقة صب الماء والخل الأبيض في الوعاء لتغطية كل الزيت المحروق.

صب الماء والخل الأبيض في الوعاء لتغطية كل الزيت المحروق. ضعي القدر على نار خفيفة حتى يغلي.

يجب تفتيت بعض بقع الشحوم والزيوت اللاصقة.

أطفئ النار واسكب نصف الخليط في الحوض.

أضف صودا الخبز إلى الخليط ولا تتفاجأ إذا بدأت في الرغوة.

الرغوة تهدأ مرة فمرة، أزل المزيج المتبقي، ثم افرك الوعاء بإسفنجة ناعمة.

يمكنك إضافة القليل من صودا الخبز إلى البقع الصعبة.

يمكنك أيضًا صنع عجينة بالماء وصودا الخبز وتركها على البقعة لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

لا تقم بهذه الخطوة على طاسه القلي الغير لاصقة لأنها قد تتلف. كربونات الصوديوم في تنظيف طاسه القلي والاواني المحروقه اتبع الخطوات أدناه لاستخدام خليط كربونات الصوديوم مع الماء لإزالة بقايا الطعام والروائح المتبقية والبقع الصعبة من طاسه القلي:

ضعي أربع ملاعق كبيرة من صودا الخبز في الطاسه .

. صب نصف كوب من الماء في القدر.

قم بغلي خليط من كربونات الصوديوم والماء على الموقد.

كرر غسل الوعاء بالماء. نصائح المحافظة علي الاواني بدون حرق لمنع التصاق الشحوم بطاسه القلي، لا تتركها على الموقد دون رقابة.

إذا بدأ الزيت في الاحتراق، أزل القدر الساخن من النار وضعه جانبًا حتى يبرد.

لا تؤخر التنظيف حتى يجف الزيت تمامًا.

إذا كنت تستخدم مقلاة غير لاصقة، فالرجاء عدم استخدام أدوات حادة عليها. الوسوم

مكون جبار في تنظيف طاسه القلي والاواني المحروقة ليس هناك أي مطبخ خالي من طاسه القلي التي تتراكم فيها الشحوم بسبب الاستخدام المتكرر، ولن تنسى كل ربة منزل أبدًا أن هذا تصور ضار، لكنها تعتقد أنه من الصعب تغييره لأنه من المستحيل تنظيفه أو استبداله بواحد جديد من وقت لآخر. مكون جبار في تنظيف طاسه القلي والاواني المحروقة مكونات الوصفة كوب واحد ممتلئ من الخل الأبيض

ملعقتان من صودا الخبز

خذ كوبًا من الماء أو ما يكفي من الماء من الإناء الكبير طريقة التحضير تنظيف الاواني وطاسة القلي المحروقة صب الماء والخل الأبيض في الوعاء لتغطية كل الزيت المحروق.

صب الماء والخل الأبيض في الوعاء لتغطية كل الزيت المحروق. ضعي القدر على نار خفيفة حتى يغلي.

يجب تفتيت بعض بقع الشحوم والزيوت اللاصقة.

أطفئ النار واسكب نصف الخليط في الحوض.

أضف صودا الخبز إلى الخليط ولا تتفاجأ إذا بدأت في الرغوة.

الرغوة تهدأ مرة فمرة، أزل المزيج المتبقي، ثم افرك الوعاء بإسفنجة ناعمة.

يمكنك إضافة القليل من صودا الخبز إلى البقع الصعبة.

يمكنك أيضًا صنع عجينة بالماء وصودا الخبز وتركها على البقعة لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

لا تقم بهذه الخطوة على طاسه القلي الغير لاصقة لأنها قد تتلف. كربونات الصوديوم في تنظيف طاسه القلي والاواني المحروقه اتبع الخطوات أدناه لاستخدام خليط كربونات الصوديوم مع الماء لإزالة بقايا الطعام والروائح المتبقية والبقع الصعبة من طاسه القلي:

ضعي أربع ملاعق كبيرة من صودا الخبز في الطاسه .

. صب نصف كوب من الماء في القدر.

قم بغلي خليط من كربونات الصوديوم والماء على الموقد.

كرر غسل الوعاء بالماء. نصائح المحافظة علي الاواني بدون حرق لمنع التصاق الشحوم بطاسه القلي، لا تتركها على الموقد دون رقابة.

إذا بدأ الزيت في الاحتراق، أزل القدر الساخن من النار وضعه جانبًا حتى يبرد.

لا تؤخر التنظيف حتى يجف الزيت تمامًا.

إذا كنت تستخدم مقلاة غير لاصقة، فالرجاء عدم استخدام أدوات حادة عليها.

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