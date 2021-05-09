طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 إلكترونياً وشروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي

المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442، المساعدة المقطوعة هي عبارة مبلغ من المال تقوم الحكومة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديمه إلى الأسر ذات الدخل الصغير أو الأسر الفقيرة التي لا يوجد لها مصدر للدخل لمساعدتهم في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة في ظل أزمة فيروس كورونا، ولكن هناك الكثير من الشروط التي يجب أن تنطبق على المتقدم حتى يتم قبوله والحصول على المساعدة المقطوعه، ويمكن التقديم بسهولة على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتابع معنا لمعرفة الخطوات.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442

سنقوم بشرح الطريقة التي من خلالها يستطيع المواطن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب فتابع معنا:

اولا قم بالدخول على اللينك الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية هنا .

ثم عليك القيام باختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم بعد ذلك قم بأختيار الاستعلام عن المساعدات المقطوعة.

بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات التي سيتم طلبها منك في المكان المخصص لها.

في النهاية قم بالضغط على ايقونة عرض وستظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بهذا الرقم.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة فوق الخامسة والثلاثون عاما، كما يجب أيضا أن يكون من محدودي الدخل او من أصحاب المعاشات، كما يشترط أيضا أن يكون سعودي الجنسية ومن أب وأم سعوديين الجنسية، ويجب ألا يتجاوز الراتب الخاص به ثلاثة ألاف ريال سعودي، ويجب أن يكون على علم بأن الحد الأقصى للمقطوعة هو ثلاثين ألف ريال سعودي ومن الممكن أن يحصل على المقطوعة مرة أخري وذلك بعد مرور عام من حصوله على أول مساعدة مقطوعة.