الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية شهر مايو 2021 برقم الحساب

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية ، تهدف الحكومة السعودية إلى تحويل كل الخدمات المقدمة لمواطنيها إلى خدمات إلكترونية، ويتم ذلك من بواسطة شبكة الإنترنت بدون الذهاب لمقر المصالح الحكومية، وبالفعل بدأت الحكومة في تفعيل هذا النمط في الكثير من المؤسسات، وذلك تسهيلًا على المواطنين وتوفير للوقت والجهد، الآن يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب بطريقة سهلة وبسيطة وهذا ما نذكره لكم في مقال اليوم.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو2021 عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

يتم فتح صفحة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء بالمملكة.

بالمملكة. إذا لم يكن لديك حساب خاص بالموقع، قم بإنشاء حساب خاص بك.

الآن سجل دخولك للموقع بإستخدام الحساب الذي أنشأته.

قم بالضغط على كلمة عرض الفاتورة.

الآن تظهر لك فاتورتك الحالية تفصيلًا بالصفحة، والفاتورة السابقة أيضًا.

موعد تسديد فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

سابقًا تم صدور أمر ملكي في المملكة العربية السعودية، بتخصيص يوم ١٨ في كل شهر ميلادي ليسدد كل مواطن أو شخص مقيم بالمملكة، فاتورة الكهرباء الخاصة به، وتم اختيار هذا اليوم تحديدًا ليكون قريب من موعد قبض الراتب الذي يكون في يوم ٢٠ من كل شهر ميلادي حتى يسهل على المواطنين السداد وعدم التعثر.

وقد قامت شركة الكهرباء الفواتير السعودية بإطلاق خدمة ”حاسبتي” وهي خدمة متخصصة في مساعدة المواطنين الذين لم يتم لهم صدور فواتير كهرباء سابقًا، فمن خلاله يمكنهم الاستعلام عن قيمة الفاتورة التقديرية الخاصة بهم، والقيام بسداد فاتورة الكهرباء السعودية.

في حالة وجود اقتراحات أو شكاوى يمكنكم الأتصال مع شركة الكهرباء الفواتير السعودية عن طريق الموقع الرسمي، أو الاتصال على رقم خدمة المواطنين من خلال هذا الرقم 920001100 .

ومن خلال خدمة ”حاسبتي” يمكنك الحصول على القيمة التقديرية لفاتورة الكهرباء، ويمكنك أيضاً من خلال موقع شركة الكهرباء الفواتير تسديد قيمة فاتورة الكهرباء السعودية بدون الاضطرار إلى الذهاب لمقر الشركة.

أسهل طريقة استعلام عن فاتورة الكهرباء

ذكرت وزارة الكهرباء السعودية من خلال موقعها الرسمي شرح مفسر لفاتورة الكهرباء، وذلك من خلال ذكر عدة عوامل تساهم في معرفة أبسط طريقة لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء وهي كالأتي:

كمية الاستهلاك للشريحة.

تحديد عدد الأيام الفعلية للاستهلاك من خلال تاريخ قراءة العداد السابقة وتاريخ قراءة العداد الحالية.

ويتم ذلك من خلال عملية حسابية بسيطة يمكنك بها حساب قيمة فاتورة الكهرباء وهي: كمية الاستهلاك = (كمية الاستهلاك بالشريحة / 30 يوم) عدد الأيام الفعلية.

وبمعرفة سعر الشريحة وكمية الاستهلاك يمكنك بسهولة معرفة قيمة فاتورة الكهرباء.

من الخدمات المقدمة من قبل الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية خدمة حساب المواطن التي تعمل علي دعم المستحقين من الأسر محدودي الدخل ومتوسطة الدخل علي تحمل أعباء المعيشة والمسئوليات التي تقع عليهم.