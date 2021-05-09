موعد صرف حساب المواطن دفعة رمضان 1442 وموقف التسجيل الجديد

موعد صرف حساب المواطن دفعة رمضان يشغل بال الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يسهم الدعم المالي المقدم من خلال برنامج حساب المواطن بشكل كبير في تحيق مستوى اقتصادي جيد للمواطن في المملكة وخصوصا بعد تداعيات والنتائج الاقتصادية السلبية التي أحدثه انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، ويأتي دعم حساب المواطن ضمن عدة برامج داعمة للمواطن السعودي بعد إجراء عدة تعديلات في أسعار البترول والكهرباء ضمن تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير مواعيد إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية، كما نعرض رد فريق خدمة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن حول إمكانية فتح التسجيل مجددا لمن يرغب في الحصول على الدعم من عدمه، فتابعونا.

تاريخ نزول حساب المواطن الجديد لهذا الشهر سيكون في الساعات الأولى منذ صباح يوم الإثنين 28 رمضان 1442 هجرية الموافق 10 مايو 2021 ميلادية،حيث يتم الصرف عادة في اليوم العاشر من كل شهر بالتاريخ الميلادي، ولكن في بعض الحالات يتم تقديم الصرف ليوم قبله أو تأخير الصرف ليوم بعده، ويتم هذا إذا صادف موعد الصرف مع إجازة رسمية، وكما أكد برنامج حساب المواطن على استمرار وقف التسجيل الجديد في البرنامج مع إمكانية إضافة تابعين،

موعد صرف حساب المواطن

حددت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية مواعيد نزول الرواتب والمعاشات بشكل مسبق في بداية العام، كما قامت بتحديد تاريخ صرف راتب حساب المواطن الشهري في حسابات المسجلين، وتم الوضع في الاعتبار عند تحديد الرواتب والمعاشات مواعيد دفع فواتير المياه والكهرباء، لأن هذا يتم لتحقيق مبدأ توحيد موعد نزول الرواتب مع مواعيد سداد الفواتير، حتى يتمكن المواطن من دفع الفواتير المطلوبة منه أولا بأول حتى لا تتراكم عليه الفواتير، وقد يتعرض لذلك لتوقف الخدمة، ويمكنكم الاستعلام عن قيمة الاستحقاق من برنامج حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة قيمة الدعم الشهري قبل موعد إيداع الدفعة الجديدة.

وعلى الجانب الآخر تم تحديد اليوم العاشر من كل شهر ميلادي بأن يكون موعد صرف حساب المواطن للمستفيدين، ولكن يمكن أن يتم تقديم موعد الصرف ليوم واحد إذا صادف تاريخ الصرف يوم الجمعة، أما إذا صادف أن اليوم العاشر صادف يوم السبت فإنه يتم تأجيل الصرف ليوم الأحد، كما يتم مراعاة أيام الأعياد الرسمية في تحديد تاريخ الصرف الشهري.

تاريخ صرف حساب المواطن دفعة شعبان

ينتظر الآلاف من المواطنين دعم حساب المواطن دفعة شعبان، لأن تزداد المصاريف والاحتياجات المادية في هذا الشهر، ويرجع ذلك لأن الكثير من الأسر تلجأ إلى شراء مستلزمات ومتطلبات شهر رمضان استعدادا لهذا الشهر الكريم الذي يزداد فيه العزائم والولائم والتجمعات الأسرية، وعلى حسب جدول صرف دفعات حساب المواطن لعام ٢٠٢١ فان موعد صرف حساب المواطن الدفعة ٤١ سيكون يوم الأحد ١١ أبريل ٢٠٢١ الموافق ٢٩ شعبان ١٤٤٢ هجرية.

تسجيل حساب مواطن جديد

قام برنامج حساب المواطن السعودي بإيداع الدفعة الأربعين من دفعات الدعم في حسابات المستفيدين أمس الأربعاء الموافق ١٠ مارس ٢٠٢١ ميلادية، وجاءت أسئلة واستفسارات كثيرة لبرنامج حساب المواطن عبر تويتر حول فتح التسجيل الجديد في برنامج حساب المواطن من عدمه، ولكن نفى فريق خدمة العملاء لحساب المواطن تويتر كافة الأخبار حول إمكانية فتح التسجيل في الوقت الحالي، حيث كانت آخر دفعة تم تسجيل جديد بها هي دورة مارس ٢٠٢٠، ولكن ذكر الرنامج أنه يمكن إضافة تابع إلى الحساب.