مصر..خروج عربة قطار متجه من القاهرة لأسوان عن سكتها الحديدية

شهدت سكك حديد مصر منتصف ليل السبت خروج عربة قطار في مدينة العياط بالجيزة جنوبي القاهرة.

وقال مصدر أمني لموقع دوت الخليج إن غرفة عمليات الجيزة تلقت إخطارا بخروج عربة من القطار رقم 1014 الروسي المتجه من القاهرة لأسوان. وأضاف أن قوات الحماية المدنية والمختصون بالسكة الحديد توجهوا لموقع الحادث أمام قرية بركات بالعياط وتبين عدم وقوع إصابات بسبب تمكن السائق من السيطرة على حركة القطار. وأوضح أنه جاري العمل على فصل العربة التي خرجت عن القضبان وبيان سبب هذا العطل. وتم إخطار النيابة للتحقيق. وشهدت مصر في الفترة الأخيرة عدة حوادث قطارات ما بين تصادم وخروج عن القضبان وقال وزير النقل أمام البرلمان إن منظومة السكك الحديدية تهالكت وتحتاج لإصلاح.

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