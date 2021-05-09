صادق خان.. يفوز بولاية ثانية رئيسا لبلدية لندن

نجح رئيس بلدية لندن العمّالي صادق خان الذي أصبح في 2016 أول مسلم يترأّس بلدية عاصمة غربية في الفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت الخميس ونشرت نتائجها السبت.

وأظهرت النتائج الرسمية أنّ صادق خان (50 عاماً) الذي وُلد لمهاجرين باكستانيين ونشأ في مسكن اجتماعي، حصل على 1.2 مليون صوت في حين حصل منافسه المحافظ شون بايلي المتحدّر من أصول جامايكية على 977,601 صوتاً، علماً بأنّ استطلاعات الرأي توقّعت فوز خان لكن بفارق أكبر.

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