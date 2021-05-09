ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين خلال مواجهات حى الشيخ جراح إلى 53

جدة - نرمين السيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى ارتفاع عدد الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى، فى حى الشيخ جراح ومحيط البلدة القديمة وعلى أبوابها بالقدس المحتلة إلى 53 مواطنا فلسطينيا.





وأفاد الهلال، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنه تم نقل 6 إصابات للمستشفى، وكانت معظمها بالرصاص المطاطى، لافتا إلى أن الاحتلال لم يسمح لسيارات الإسعاف من الدخول لمحيط باب العامود، رغم وجود عشرات الإصابات.

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