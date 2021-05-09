جدة - نرمين السيد - ونقلت الشبكة عن 3 مسؤولين فى الشرطة قولهم إن "امرأة وطفلا صغيرا تعرضا لإطلاق نار فى تايمز سكوير عن الساعة الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي". وأوضح المسؤولون أن "المرأة أصيبت بعيار نارى فى ساقها، وتم نقل الضحيتين إلى مستشفى "بلفيو"، وإصابتهما ليست خطرة". ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة بسبب تطويقها لإجراء التحقيقات والبحث عن الجاني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق نار فى تايمز سكوير بنيويورك .. والشرطة تناشد المواطنين بتجنب المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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