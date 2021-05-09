اخبار تسعيره بنزين ارامكو الجديد يوم 10 مايو 2021

يعلن موقع ارامكو للبنزين عن اسعار البنزين الجديدة مع بداية كل يوم 10 في الشهر الجديد حيث يصدر هذه الاسعار بعد مراجعات دورية بشكل شهري علي مدار السنه كما انه من المتوقع حدوث انخفاض في بنزين ارامكو الجديد ليوم 10 مايو 2021 والناتج عن تراجع في اسعار النفط العالمية وكذلك حجم الصادر من الوقود داخل البلاد وكذلك من اهم الأسباب هو جائحة كورونا والتي اثره علي اقتصاد العالم بالكامل وعلي التجارة الدولية وفي الأيام الحالية تتعرض دولة الهند إلي خسائر كبيرة من إصابات ووافيات من الفيروس ، وسيتم تطبيق سعر البنزين الجديد في اقرب محطة بنزين من موقعي كمواطن في صباح يوم الاثنين الموافق يوم 10 من شهرمايو الحالي 2021 ونأمل جميعا أن يتم تخفيض فعلي في سعر لتر البنزين حيث نتعرض جميعا لهبوط اقتصادي ومادي

بنزين ارامكو الجديد يوم 10 مايو 2021

يترقب جميع المواطنين السعوديين كم سعر البنزين الجديد وما هي اخر اسعار شركة ارامكو للوقود في شهر مايو 2021 ومن المتوقع تخفيض في سعر لتر بنزين 91 ولتر بنزين 95 وباقي اسعار الوقود الأخري حيث أن حاليا أسواق النفط العالمية تشهد تراجع في الأسعار بالنسبة إلى اسعار البنزين في شهر أبريل

حتي الآن هذه هي سعر لتر البنزين في المملكة العربية السعودية ونحن نترقب اي تحديثات سوف نضعها لكم والأسعار كالتالي:

سعر لتر بنزين 95 =2.4 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 91 =1.9 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل = 0.52 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين= 0.70 ريال سعودي.

ها نحن الآن في شهر مايو يوم 10/5/2021 نترقب موقع ارامكو للإعلان عن أسعار بنزين ارامكو أسعار البنزين في السعودية اليوم ولكن هناك توقعات كبير من الخبراء الاقتصاديين من حدوث تخفيض ونرجو لك حيث أن ارامكو هي المصدر المسؤل عن تسعيرات الوقود بكافة أشكاله وأنواعه في المملكة العربية السعودية وتجري تعديلاتها و تخفيض أو رفع سعر البنزين بعد المراجعة الكافية والوافية ودراسة العوامل المختلفة المؤثر على الوقود عالميا ومن اكثر العوامل المؤثر هي سعر برميل النفط وكمية الطلب من الوقود كل ذلك يشكل هبوط أو ارتفاع في سعر لتر الوقود والبترول بشكل عام سنضع لكم كل التحديثات خلال الساعات القليلة القادمة ونرجو أن يتم تخفيض فعلي للبنزين وتطبيق هذا السعر على البنزين اليوم في محطة بنزين السعودية.