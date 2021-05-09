طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي ، من أشهر البنوك داخل المملكة العربية السعودية، هو بنك الراجحي ويتم تعامل المقيمون والمواطنون معه؛ بسبب خضوعه لمبادئ الشريعة الإسلامية، مما يسهل علي مواطنون المملكة والمقيمون بداخلها، ويضمن لهم صحة التعاملات خاصة في طلب الحصول علي تمويل شخصي أو وطني، والعديد من التمويلات التي يقدمها بنك الراجحي؛ لحماية المستهلك ،وفي مقالتنا اليوم وتوفيراً للمجهود والوقت، نقدم لكم طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي أونلاين دون زيارة الفرع، وفي خطوات بسيطة للاستفادة من حساب بنك الراجحي في التقديم علي تمويل شخصي بنك الراجحي، والاستمتاع بالخدمات التي يقدمها بنك الراجحي بعد فتح حساب في مصرف الراجحي.

طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي أونلاين طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي أونلاين نقدم لكم الآن خطوات فتح حساب في مصرف الراجحي عبر الإنترنت توفيراً للوقت، إليك خطوات التقديم علي حساب بنك الراجحي: قم بالدخول علي الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

انقر علي كلمة فتح حساب في أعلي شريط القائمة.

في أعلي شريط القائمة. سيفتح لك نافذة تختار إذا ما كنت تريد أن تنتقل علي الهاتف أو عبر صفحة الموقع، أنقر علي افتح خدمة الحساب علي الموقع.

سيقوم بنقلك إلي صفحة تحتوي علي الشروط والأحكام لفتح حساب بنك الراجحي. قم بالضغط علي أوافق علي الشروط والأحكام.

ومن ثم ملء النموذج في أخر الصفحة والتي يطلب منك التالي : الجنسية ونوع الهوية ورقم الهوية أو الإقامة، وإذا كنت مقيم سيطلب منك رقم جواز السفر والحالة الوظيفية، وإذا كنت موظف سيطلب منك جهة العمل ونوع الوظيفة والوظيفة من الصندوق المقترح، رقم جوال مسجل برقم الهوية، البريد الإلكتروني، والدخل الشهري بعملة الريال ،وأقصي مبلغ لعملية واحدة في 30 يوم، ثم قم بإدخال الأرقام المعروضة في نهاية الطلب، ثم اضغط علي التالي. سيظهر لك رسالة توضح أنه يمكنك فتح حساب بنك الراجحي دون زيارة الفرع، إذا كنت مسجل في نظام أبشر وتمتلك هوية وطنية غير منتهية الصلاحية بالضغط علي نعم، و اختيار لا يضطرك إلي زيارة الفرع لاستكمال التسجيل في بنك راجحي .

دون زيارة الفرع، إذا كنت مسجل في نظام أبشر وتمتلك هوية وطنية غير منتهية الصلاحية بالضغط علي نعم، و اختيار لا يضطرك إلي زيارة الفرع لاستكمال . بعد الضغط علي نعم، سيطلب منك رمز التحقق الذي تم إرساله علي جوالك، ثم اضغط علي التالي. إليك مقالة تحديث حساب المواطن برقم الهوية وموعد التسجيل الجديد. نموذج البيانات الشخصية سيقوم بفتح نموذج لملء البيانات الشخصية إلي جانب الفرع المطلوب فتح حساب جاري بنك الراجحي به ،وبيانات المالية التي تحدد مصدر دخلك، ثم اضغط علي التالي.

به ،وبيانات المالية التي تحدد مصدر دخلك، ثم اضغط علي التالي. يفتح لك صفحة التسجيل المباشر للأفراد، ليمكن من إجراء جميع التعاملات إلكترونياً دون الذهاب إلي الفرع.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر، ثم اضغط علي التالي.

سيظهر لك رسالة لخطوة أخيرة من طريقة فتح حساب جاري في مصرف الراجحي توثيق معلوماتك عبر منصة النفاذ الوطني، اضغط علي تنفيذ. طريقة توثيق المعلومات عبر منصة النفاذ الوطني نموذج البيانات الشخصيةطريقة توثيق المعلومات عبر منصة النفاذ الوطني أخر خطوة قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة السر والرمز الموضح لك، ثم اضغط علي تسجيل الدخول، وبعد التأكد برسالة نصية سيصبح لديك حساب جاري في مصرف الراجحي، وبذلك أتممنا مقالتنا اليوم عن طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي. الوسوم

طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي ، من أشهر البنوك داخل المملكة العربية السعودية، هو بنك الراجحي ويتم تعامل المقيمون والمواطنون معه؛ بسبب خضوعه لمبادئ الشريعة الإسلامية، مما يسهل علي مواطنون المملكة والمقيمون بداخلها، ويضمن لهم صحة التعاملات خاصة في طلب الحصول علي تمويل شخصي أو وطني، والعديد من التمويلات التي يقدمها بنك الراجحي؛ لحماية المستهلك ،وفي مقالتنا اليوم وتوفيراً للمجهود والوقت، نقدم لكم طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي أونلاين دون زيارة الفرع، وفي خطوات بسيطة للاستفادة من حساب بنك الراجحي في التقديم علي تمويل شخصي بنك الراجحي، والاستمتاع بالخدمات التي يقدمها بنك الراجحي بعد فتح حساب في مصرف الراجحي.

طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي أونلاين طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي أونلاين نقدم لكم الآن خطوات فتح حساب في مصرف الراجحي عبر الإنترنت توفيراً للوقت، إليك خطوات التقديم علي حساب بنك الراجحي: قم بالدخول علي الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

انقر علي كلمة فتح حساب في أعلي شريط القائمة.

في أعلي شريط القائمة. سيفتح لك نافذة تختار إذا ما كنت تريد أن تنتقل علي الهاتف أو عبر صفحة الموقع، أنقر علي افتح خدمة الحساب علي الموقع.

سيقوم بنقلك إلي صفحة تحتوي علي الشروط والأحكام لفتح حساب بنك الراجحي. قم بالضغط علي أوافق علي الشروط والأحكام.

ومن ثم ملء النموذج في أخر الصفحة والتي يطلب منك التالي : الجنسية ونوع الهوية ورقم الهوية أو الإقامة، وإذا كنت مقيم سيطلب منك رقم جواز السفر والحالة الوظيفية، وإذا كنت موظف سيطلب منك جهة العمل ونوع الوظيفة والوظيفة من الصندوق المقترح، رقم جوال مسجل برقم الهوية، البريد الإلكتروني، والدخل الشهري بعملة الريال ،وأقصي مبلغ لعملية واحدة في 30 يوم، ثم قم بإدخال الأرقام المعروضة في نهاية الطلب، ثم اضغط علي التالي. سيظهر لك رسالة توضح أنه يمكنك فتح حساب بنك الراجحي دون زيارة الفرع، إذا كنت مسجل في نظام أبشر وتمتلك هوية وطنية غير منتهية الصلاحية بالضغط علي نعم، و اختيار لا يضطرك إلي زيارة الفرع لاستكمال التسجيل في بنك راجحي .

دون زيارة الفرع، إذا كنت مسجل في نظام أبشر وتمتلك هوية وطنية غير منتهية الصلاحية بالضغط علي نعم، و اختيار لا يضطرك إلي زيارة الفرع لاستكمال . بعد الضغط علي نعم، سيطلب منك رمز التحقق الذي تم إرساله علي جوالك، ثم اضغط علي التالي. إليك مقالة تحديث حساب المواطن برقم الهوية وموعد التسجيل الجديد. نموذج البيانات الشخصية سيقوم بفتح نموذج لملء البيانات الشخصية إلي جانب الفرع المطلوب فتح حساب جاري بنك الراجحي به ،وبيانات المالية التي تحدد مصدر دخلك، ثم اضغط علي التالي.

به ،وبيانات المالية التي تحدد مصدر دخلك، ثم اضغط علي التالي. يفتح لك صفحة التسجيل المباشر للأفراد، ليمكن من إجراء جميع التعاملات إلكترونياً دون الذهاب إلي الفرع.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر، ثم اضغط علي التالي.

سيظهر لك رسالة لخطوة أخيرة من طريقة فتح حساب جاري في مصرف الراجحي توثيق معلوماتك عبر منصة النفاذ الوطني، اضغط علي تنفيذ. طريقة توثيق المعلومات عبر منصة النفاذ الوطني نموذج البيانات الشخصيةطريقة توثيق المعلومات عبر منصة النفاذ الوطني أخر خطوة قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة السر والرمز الموضح لك، ثم اضغط علي تسجيل الدخول، وبعد التأكد برسالة نصية سيصبح لديك حساب جاري في مصرف الراجحي، وبذلك أتممنا مقالتنا اليوم عن طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي.

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