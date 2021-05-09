عاجل أنخفاض اسعار البنزين شهر مايو 2021 في السعودية تسعيرة ارامكوا الجديدة

اسعار البنزين شهر مايو ، مع أقتراب عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ازداد البحث عن سعر الوقود من قبل مواطنين المملكة والمقيمين فيها وساعات قليلة تفصلنا عن تسعيرة البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية وذلك عن طريق شركة ارامكوا الأمريكية السعودية التي تحدد سعر البنزين شهريا تحديدا اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم تطبيق سعر الوقود شهر مايو في اليوم التالي مباشرة وإلغاء تسعيرة البنزين السابقة وقد قررت شركة ارامكوا تحديث السعر شهريا بدلا من نظام الربع سنوي وذلك حسب سعر برميل النفط العالمي والمحلي ، اليوم عزيزي القارئ من خلال موقعكم المفضل ثقفني سوف نستعرض أخر توقعات سعر البنزين اليوم في المملكة العربية السعودية فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

انخفاض اسعار البنزين شهر مايو2021 من شركة ارامكوا

سوف تعلن شركة ارامكوا في الساعات القليلة القادمة بشكل رسمي عن تسعيرة البنزين الجديدة حيث توقع الخبراء الاقتصاديون في المملكة العربية السعودية عن أنخفاض اسعار البنزين شهر مايو 2021 بنسبة 35% إلي 45% وذلك بسبب تفشي فيرس كورونا كوفيد 19 وتزايد أعداد الإصابات حيث أنخفض سعر برميل النفط العالمي وانخفضت تكلفة نقل السلع الغذائية والسلع الكيميائية بسبب انخفاض سعر النفط في جميع أنحاء العالم ، أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية لقد لفتت شركة ارامكوا اسعار البنزين المحلية فهي قابلة للنقص أو الزيادة حسب سعر برميل النفط العالمي حيث سوف تأتي ارامكوا اسعار البنزين شهر مايو 2021 بالأسعار التقريبية الأتية.

لتر بنزين 91 سوف يتراوح سعره بين 1.31 ريال سعودي حتي 0.75 ريال سعودي وسوف يتم التأكيد في الساعات القليلة القادمة.

سعر بنزين 95 يتراوح سعرة في تسعيرة البنزين الجديدة 1.47 ريال سعودي حتي 0.92 ريال سعودي.

ارامكوا اسعار البنزين في المملكة العربية السعودية

في حين أنه تم تخفيض سعر البنزين اليوم في السعودية من شركة ارامكوا في الشهر الجاري وسوف يتم الإعلان يوم 10 مايو ولكن شهر أبريل شهد أرتفاع في اسعار البنزين بشكل ملحوظ حيث قفزت سعر بنزين 91 إلي 1.90 ريال سعودي للتر الواحد وبنزين 95 ارتفع سعره إلي 2.04 ريال سعودي للتر الواحد.

اليوم عزيزي القارئ أستعرضنا اسعار البنزين شهر مايو 2021 تسعيرة البنزين الجديدة من شركة ارامكوا في المملكة العربية السعودية ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية