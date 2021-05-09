موقع نتائج القرعة الامريكية 2021|| موعد ظهور نتيجة اللوتري الامريكي 2021 والاستعلام عبر dvprogram.state.gov

نتائج القرعة الامريكية 2021، مازال المواطنون ينتظرون موعد نتائج القرعة الامريكية 2021 ويتابعون من حين إلى الآخر النتائج رغبًا منها في معرفة النتائج فور ظهورها، فهم يرغبون بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعيش بها من أجل العمل بها، ويتم اختيار الأسماء عن طريق القرعة إذن اختيار الاسم الفائز بالقرعة يكون عشوائي، وقد تم تحديد موعد الإعلان عن النتيجة وسيكون الإعلان يوم 8 مايو الجاري على الموقع الرسمي لنتائج اللوتري الأمريكي.

نتائج القرعة الامريكية 2021

من خلال ما وصل إلينا أنه سيتم الإعلان عن نتائج القرعة الامريكية 2021 غدًَا صباح يوم السبت 8 مايو 2021ن حيث ستقوم وزارة الخارجية بالإعلان عن أسماء الفائزين المقدمين على القرعة ليسافروا هجرة شرعية رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكالمعتاد يتم الاختيار بشكل عشوائي دون تنظيم، وبمجرد إعلان الفائزين سيتم إرسال رسائل بالبريد لهم على العنوان والرقم الذي قاموا بإرفاقه بالطلب وسيوضحون لهم أنهم تم اختيارهم للإقامة بأمريكا، بينما الخاسرون لن يصل لهم أي رسائل سواء تبشر بالقبول أو توضح لهم الرفض.

موقع نتائج القرعة الامريكية 2021

بكل سهولة يمكن للمتقدمين على القرعة زيارة موقع الخارجية الأمريكية والاستعلام عن نتائج القرعة الامريكية 2021، وبعد أن تتم عملية الاختيار عشوائيًا سيتم الإعلان عنهم فورًا، وقد أعلنت الوزارة أيضًا أنها بمجرد الإعلان عن أسماء الفائزين بالقرعة ستفتح باب التسجيل لاستقبال طلبات تقديم جديدة، وقد تم فتح باب التقديم على هذه القرعة يوم 17 أكتوبر الماضي 2020 واستمر التسجيل بها إلى يوم 10 نوفمبر كعادة هذه القرعة كل سنة، ويُذكر أيضًا أن الأفراد الذين حصلوا على فرصة السفر وصلت أعدادهم إلى 5000 فرد من كل أنحاء العالم.

يحلم الجميع من أنحاء العالم بالسفر إلى الولايات المتحدة سواء للعيش بها أو العمل بها، ولكن التقديم على السفر ليس أمرًا سهلًا، حيث تفتح وزارة الخارجية الأمريكية أمام المواطنين كل سنة في موعد معين بحيث يقدم جميع المواطنين على التقديم للسفر ويتم اختيار من بينهم وفقًا لقرعة وتتم القرعة بشكل عشوائي دون أي ترتيب.