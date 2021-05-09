التسجيل في منصة احسان Ehsan.sa لمساعدة الايتام والفقراء وسداد القروض

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التسجيل في منصة احسان Ehsan.sa لمساعدة الايتام حيث أنها من أهم المنصات الإلكترونية التي تزداد عمليات البحث عليها بشكل مكثف من قبل كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية بعد أن تم إطلاقها مؤخراً وأصبحت تقوم بتقديم الكثير من الخدمات الخيرية لمساعدة المحتاجين، وهذا على أن يتم عن طريقة القيام بتقديم الكثير من المساعدات ووسائل الدعم لكافة المحتاجين والأسر الفقيرة، من أجل أن يصل الدعم وقد تم الإعلان عن القيام بطرح التسجيل في هذه المنحة عن طريق التسجيل في منصة احسان لمساعدة الايتام والفقراء وسداد القروض وهذا ما نعرضه لكم اليوم.
التسجيل في منصة احسان Ehsan.sa لمساعدة الايتام
أصبح الآن متاح أمام الجميع القيام بالتسجيل في منصة إحسان بشكل إلكتروني عبر شبكة الانترنت، وهذا بعد أن تم إطلاق حملة وطنية تمكن التبرع بالكثير من الأعمال الخيرية من قبل سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وعلى أن يتم تبرع أكثر من 20 مليون ريال سعودي بالحملة التي قام بطرحها من أجل مساندة كافة الأسر المحتاجة، أيضاً قام سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بالتبرع بحوالي 10 مليون ريال سعودي، ومن هنا حمس الجميع من القيام بالمشاركة وتقديم تبرعات عديدة للمواطنين من خلال الحملة، حتى وصل حجم التبرعات المقدمة حتى وقتنا الحالي حوالي 175 مليون ريال سعودي، وتسعى المنصة في أن تقوم بإرسال الكثير من الهدايا للأشخاص المحتاجين بهذه الفترة وتوفر لهم العديد من طرق التبرع للمنصة سواء من خلال البطاقات الائتمانية أو عبر خدمة أبل.خطوات التسجيل في منصة إحسان
اليكم بالخطوات طريقة التسجيل في منصة احسان الخيرية للاستفادة بالعمال الخيري.
- يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة إحسان الإلكترونية من هذا الرابط https://ehsan.sa/.
- يتم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.
- يتم النقر على إنشاء جديد.
- من ثم يتم إضافة كافة البيانات المرغوب بها.
- يتم إضافة كلمة المرور.
- من ثم يتم النقر على إرسال الطلب
- من ثم يتم اختيار الحالة المرغوب وصول التبرع لها.
الوسوم
التسجيل في منصة احسان Ehsan.sa لمساعدة الايتام حيث أنها من أهم المنصات الإلكترونية التي تزداد عمليات البحث عليها بشكل مكثف من قبل كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية بعد أن تم إطلاقها مؤخراً وأصبحت تقوم بتقديم الكثير من الخدمات الخيرية لمساعدة المحتاجين، وهذا على أن يتم عن طريقة القيام بتقديم الكثير من المساعدات ووسائل الدعم لكافة المحتاجين والأسر الفقيرة، من أجل أن يصل الدعم وقد تم الإعلان عن القيام بطرح التسجيل في هذه المنحة عن طريق التسجيل في منصة احسان لمساعدة الايتام والفقراء وسداد القروض وهذا ما نعرضه لكم اليوم.
التسجيل في منصة احسان Ehsan.sa لمساعدة الايتام
أصبح الآن متاح أمام الجميع القيام بالتسجيل في منصة إحسان بشكل إلكتروني عبر شبكة الانترنت، وهذا بعد أن تم إطلاق حملة وطنية تمكن التبرع بالكثير من الأعمال الخيرية من قبل سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وعلى أن يتم تبرع أكثر من 20 مليون ريال سعودي بالحملة التي قام بطرحها من أجل مساندة كافة الأسر المحتاجة، أيضاً قام سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بالتبرع بحوالي 10 مليون ريال سعودي، ومن هنا حمس الجميع من القيام بالمشاركة وتقديم تبرعات عديدة للمواطنين من خلال الحملة، حتى وصل حجم التبرعات المقدمة حتى وقتنا الحالي حوالي 175 مليون ريال سعودي، وتسعى المنصة في أن تقوم بإرسال الكثير من الهدايا للأشخاص المحتاجين بهذه الفترة وتوفر لهم العديد من طرق التبرع للمنصة سواء من خلال البطاقات الائتمانية أو عبر خدمة أبل.خطوات التسجيل في منصة إحسان
اليكم بالخطوات طريقة التسجيل في منصة احسان الخيرية للاستفادة بالعمال الخيري.
- يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة إحسان الإلكترونية من هذا الرابط https://ehsan.sa/.
- يتم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.
- يتم النقر على إنشاء جديد.
- من ثم يتم إضافة كافة البيانات المرغوب بها.
- يتم إضافة كلمة المرور.
- من ثم يتم النقر على إرسال الطلب
- من ثم يتم اختيار الحالة المرغوب وصول التبرع لها.
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